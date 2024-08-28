Менеджера ЦОНа теперь можно вызвать на дом

Теперь казахстанцы могут воспользоваться новым сервисом вызова сотрудника центра обслуживания населения на дом. Специалист сможет приехать в назначенное время по указанному адресу, передает агентство Kazinform со ссылкой на НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые госуслуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.

Пилотный проект запущен во всех регионах Казахстана. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на официальном сайте Госкорпорации выбрать «Выезд персонального менеджера на дом», после чего заполнить необходимые сведения. Также заявки принимаются по номеру 1414. Сотрудники «Правительства для граждан» свяжутся с услугополучателем для утончения деталей и определения времени выезда.

— Госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов. Ранее нами уже была реализована возможность получения услуг по приоритетной очереди в ЦОНах, которые оказывают персональные менеджеры. Мы пошли дальше и теперь сотрудники центров обслуживания населения выезжают к услугополучателям. Это очень удобно для занятых граждан, — подчеркнул председатель правления «Правительства для граждан» Арман Кенжегалиев.

Напомним, в связи с празднованием Дня Конституции, центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу 30 августа.

Как работает первый в Казахстане СуперЦОН — в материале агентства Kazinform.