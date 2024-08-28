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    14:05, 28 Август 2024 | GMT +6

    Как ЦОНы будут работать 30 августа

    правительство для граждан
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В связи с празднованием Дня Конституции, центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу 30 августа, передает агентство Kazinform.

    - 31 августа будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут работать с 9:00 до 13:00.

    С понедельника, 2 сентября, центры будут принимать граждан по обычному графику - с 9:00 до 18:00, дежурные ЦОНы – до 20:00. При этом, спецЦОНы в будни будут работать до 18:00, дежурные по субботам – до 13:00, - сообщили в Госкорпорации «Правительство для граждан».

     

    Теги:
    Праздник Казахстанцы Казахстан ЦОН Правительство для граждан Общество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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