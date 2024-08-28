Как ЦОНы будут работать 30 августа

В связи с празднованием Дня Конституции, центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу 30 августа, передает агентство Kazinform.

- 31 августа будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут работать с 9:00 до 13:00.

С понедельника, 2 сентября, центры будут принимать граждан по обычному графику - с 9:00 до 18:00, дежурные ЦОНы – до 20:00. При этом, спецЦОНы в будни будут работать до 18:00, дежурные по субботам – до 13:00, - сообщили в Госкорпорации «Правительство для граждан».