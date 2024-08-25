Как работает первый в Казахстане СуперЦОН

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев ознакомились с работой первого в Казахстане Центра государственных и сервисных услуг, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Фото: МЦРИАП РК

Центр государственных и сервисных услуг акимата Карагандинской области, так называемый СуперЦОН – это первый в стране инновационный центр, призванный значительно улучшить процесс предоставления государственных и социальных услуг для граждан. На этой площадке жители могут быстро и удобно получить широкий спектр услуг, не тратя время на посещение множества различных учреждений. В одном месте собраны государственные и неправительственные организации, предлагающие комплексный подход для решения вопросов граждан.

Фото: МЦРИАП РК

ЦГСУ включает в себя такие организации, как: Центр диалога с жителями, где проводят личные встречи с населением аким области , заместители акима, руководители управлений и департаментов, а также центр трудовой мобильности, единый центр помощи семье, сектор специализированного ЦОНа, представители департамента государственных доходов и Центр социальной адаптации лиц с инвалидностью «Ten Qogam» и др.

- Подобный опыт будет масштабироваться по всей стране - главная цель проекта создание многофункциональной инфраструктуры, где граждане смогут получать максимальный спектр услуг в одном месте, что значительно повысит удобство и эффективность взаимодействия с государственными органами и организациями, - подытожил Жаслан Мадиев.

Фото: МЦРИАП РК

Кроме того, министр посетил Единый координационный центр и проверил качество интернет-соединения в городе, подчеркнув, что доступный и стабильный интернет является неотъемлемой необходимостью для каждого казахстанца и важным условием для развития цифровой инфраструктуры.



Также министр посетил Терриконовую долину – IT-хаб, который уже сейчас привлекает молодых специалистов и стартапы, превращая Караганду в центр инноваций и технологий. IT-Hub «TerriconValley» - это первая региональная стартап-экосистема, запущенная в 2021 году.





Фото: МЦРИАП РК

В IT-хабе Караганды проводятся бесплатное обучение по маркетингу, бизнесу и разработке и ежегодно привлекают более 10 000 участников. За время существования хаба было проведено 20 бизнес-программ, выпускники которых создают социально-значимые проекты и заключают миллионные контракты. Среди успешных стартапов - KZ Transit, занимающаяся 3D-печатью промышленных запчастей и бионических протезов, и Jolqal.ai, разработавшая приложение для мониторинга состояния дорог с помощью ИИ.

В конце рабочего визита министр Жаслан Мадиев посетил Центр обработки данных в г. Караганда, который играет ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности цифровой инфраструктуры региона.

Фото: МЦРИАП РК

Как сообщалось ранее, сроки оказания 82-х государственных услуг сократят в Казахстане.

Между тем казахстанцам с начала года через мобильные приложения оказали свыше 1 млн госуслуг.