Меморандум о строительстве метро подписан в Душанбе

— По результатам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Таджикистан и южнокорейскими компаниями о начале реализации трех проектов в транспортной сфере нашей страны, в том числе проекта технико-экономического обоснования и предполагаемого проекта строительства логистического центра в свободной экономической зоне города Куляба, предварительного проекта по технико-экономическому обоснованию строительства метро в городе Душанбе, маршрут 2 (от здания Государственного цирка до «восточных ворот» города Душанбе) и проекта консультативной поддержки Рабочей группы по вопросам строительства метро в столице РТ, — сообщает Минтранс.

Реализация указанных проектов запланирована на период с ноября 2025 года по июль 2026 года.

Министерство транспорта в начале года представило план развития метрополитена в Душанбе. Согласно проекту, метро будет состоять из трех линий, соединяющих центр города с южными, северными и восточными воротами столицы.

