РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:32, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Меморандум о строительстве метро подписан в Душанбе

    Министерство транспорта Таджикистана и компании из Южной Кореи подписали меморандум о начале реализации проектов по строительству Душанбинского метрополитена, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Меморандум о строительстве метро подписан в Душанбе
    Фото: avesta.tj

    — По результатам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Таджикистан и южнокорейскими компаниями о начале реализации трех проектов в транспортной сфере нашей страны, в том числе проекта технико-экономического обоснования и предполагаемого проекта строительства логистического центра в свободной экономической зоне города Куляба, предварительного проекта по технико-экономическому обоснованию строительства метро в городе Душанбе, маршрут 2 (от здания Государственного цирка до «восточных ворот» города Душанбе) и проекта консультативной поддержки Рабочей группы по вопросам строительства метро в столице РТ, — сообщает Минтранс.

    Реализация указанных проектов запланирована на период с ноября 2025 года по июль 2026 года.

    Министерство транспорта в начале года представило план развития метрополитена в Душанбе. Согласно проекту, метро будет состоять из трех линий, соединяющих центр города с южными, северными и восточными воротами столицы.

    Ранее мы писали о том, что в 2026 году в алматинском метро модернизируют все турникеты

    Теги:
    Таджикистан Метро Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают