Мексиканское правительство считает пошлины США в 30% несправедливыми

Правительство Мексики считает несправедливым решение США ввести с 1 августа пошлины в 30% на импорт мексиканских товаров и ведет переговоры с американской стороной об урегулировании ситуации. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минэкономики Мексики, опубликованном по итогам состоявшейся в пятницу встречи представителей мексиканских ведомств с американскими властями в Вашингтоне.

— Обсуждались темы безопасности, миграции, границы и управления водными ресурсами, а также экономических отношений между двумя странами. Было объявлено, что в рамках коренного изменения торговой политики США все страны получат письмо, подписанное президентом США, о введении новых тарифов с 1 августа. Мы заявили на встрече, что считаем эти меры несправедливыми и не согласны с ними, — говорится в заявлении.

Указывается, что США и Мексика договорились создать постоянную рабочую группу, на которой будут рассмотрены основные темы двусторонних отношений.

— Было решено, что первой важной задачей постоянной двусторонней группы станет работа по поиску альтернатив, которые позволят защитить бизнес и рабочие места по обе стороны границы до указанной даты, — отметили в мексиканском правительстве. — Особенно важно, что с 11 июля уже была создана платформа и пространство для разрешения любых возможных последствий до вступления в силу новых тарифов 1 августа. Иными словами, Мексика уже ведет переговоры, — указали в кабмине.

Пошлины США

В субботу президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал направленное в адрес президента Мексики Клаудии Шейнбаум письмо, в котором заявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Мексики, импортируемые в США. По его словам, республика сделала недостаточно, чтобы предотвратить распространение картелями наркотиков в США и контрабанду фентанила.

Трамп также принял решение о введении аналогичных пошлин на импорт из ЕС. Как заявил американский президент, пошлины будут отменены, если ЕС и Мексика начнут производить свою продукцию на территории США. При этом он отметил, что в случае ответных действий и введения контрмер к 30-процентным пошлинам, которые Вашингтон намерен взимать, будет добавлена сумма, на которую власти Евросоюза и Мексики решат поднять свои тарифы на американскую продукцию.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.