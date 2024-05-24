Мехбригада одного из районов СКО помогает жителям села Большая Малышка

В Северо-Казахстанской области районы идут на выручку друг другу для устранения последствий после паводков. 21 мая в Кызылжарский район в село Большая Малышка прибыла мехбригада из Тайыншинского района. Всего в населенном пункте трудятся 10 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима области.

Мехбригада привезла с собой три единицы техники.

Фото: пресс-служба акима области

- Улица Строительная расположена в самой низкой точке с. Большая Малышка, потому воды в домах местных жителей было очень много, - говорится в сообщении.

Специалисты мехбригады помогли одиноко проживающей 76-летней Нине Ковалевой вынести сырые вещи и мебель из её дома.

Фото: пресс-служба акима области

- 50 лет прожили, муж в прошлом году умер. Ничего не осталось, все выбросила, потому что вода была на середине дома, полтора метра её было. Специалисты приезжали, все тщательно осмотрели. Сказали, комиссия будет решать. Спасибо государству за поддержку, - рассказала жительница села Нина Ковалева.

Первым объектом стал микрорайон Подгора. В Петропавловск специалисты прибыли из района 3 мая.

Фото: пресс-служба акима области

Как рассказал заместитель акима Тайыншинского района Азамат Сабуров, из Тайыншинского района прибыло 5 мехбригад в количестве 35 человек. Там начата уборка территории от улицы Урицкого до Демиденко. Начался ремонт в 6 домах. Доделывают работу, остальные прибыли в Большую Малышку для оказания помощи пострадавшим от паводка. В данный момент очищают улицы.