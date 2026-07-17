Медведя заметили на дороге неподалеку от сел в ВКО

В Восточном Казахстане медведь вышел на дорогу между селами Акжайлау и Урунхайка Маркакольского района. Видео с хищником распространилось в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате Маркакольского района сообщили, что после появления информации на место выехали сотрудники Маркакольского лесного хозяйства и районного отдела полиции.

— Медведь уже ушел в горную местность. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с местными жителями и водителями, которые пользуются данным участком дороги, напоминая о необходимости соблюдать меры безопасности, — сообщили в акимате.

По информации Маркакольского лесного хозяйства, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле компетентных органов.

Ранее сообщалось, что медведь с медвежонком попали на видео в нацпарке «Көлсай көлдері».