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    Медведя заметили на дороге неподалеку от сел в ВКО

    В Восточном Казахстане медведь вышел на дорогу между селами Акжайлау и Урунхайка Маркакольского района. Видео с хищником распространилось в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    кадр из видео

    В акимате Маркакольского района сообщили, что после появления информации на место выехали сотрудники Маркакольского лесного хозяйства и районного отдела полиции.

    — Медведь уже ушел в горную местность. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с местными жителями и водителями, которые пользуются данным участком дороги, напоминая о необходимости соблюдать меры безопасности, — сообщили в акимате.

    По информации Маркакольского лесного хозяйства, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле компетентных органов.

    Ранее сообщалось, что медведь с медвежонком попали на видео в нацпарке «Көлсай көлдері».

    Дороги ВКО Акимат Животные
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор