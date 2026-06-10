Медведь с медвежонком попали на видео в нацпарке «Көлсай көлдері»

На территории государственного национального природного парка «Көлсай көлдері» помощник лесничего заметил медведя с медвежонком и снял их на видео, передает Kazinform.

Дикие животные были замечены на территории Курметского лесничества — у некрополя в урочище Жымбы.

Кадры с медведем и медвежонком еще раз продемонстрировали богатство животного мира национального парка.

В нацпарке «Көлсай көлдері» обитают различные виды диких животных, а подобные встречи подтверждают важность сохранения природных экосистем и бережного отношения к окружающей среде.

Ранее сообщалось о том, что фотоловушки на территории Устюртского государственного природного заповедника зафиксировали крайне редкого переднеазиатского леопарда.