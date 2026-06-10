KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Медведь с медвежонком попали на видео в нацпарке «Көлсай көлдері»

    На территории государственного национального природного парка «Көлсай көлдері» помощник лесничего заметил медведя с медвежонком и снял их на видео, передает Kazinform.

    Медведь с медвежонком попали на видео в нацпарке «Көлсай көлдері»
    кадр из видео

    Дикие животные были замечены на территории Курметского лесничества — у некрополя в урочище Жымбы.

    Кадры с медведем и медвежонком еще раз продемонстрировали богатство животного мира национального парка.

    В нацпарке «Көлсай көлдері» обитают различные виды диких животных, а подобные встречи подтверждают важность сохранения природных экосистем и бережного отношения к окружающей среде.

    Ранее сообщалось о том, что фотоловушки на территории Устюртского государственного природного заповедника зафиксировали крайне редкого переднеазиатского леопарда.

    Природа Национальные парки Животные
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор