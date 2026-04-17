Медведи проснулись после зимней спячки в Катон-Карагае

Одного из косолапых поймала в кадр фотоловушка, установленная лесничими. Камера, размещенная инспектором Жомартом Аманбаевым, зафиксировала животных, пришедших на солонец. Обычно сюда выходят маралы, но на этот раз в кадре появился и бурый медведь, который после зимы начал активно искать пищу.

Сотрудники нацпарка отмечают, что весенний период — один из самых сложных для диких животных. После длительной спячки и нехватки кормовой базы звери ослаблены и нуждаются в дополнительной подпитке.

— Мы заранее подготавливаем солонцы и обновляем их после зимы. Это специальные участки, где оставляем соль и минеральные добавки. Они помогают животным быстрее восстановиться, укрепить организм после спячки и пережить весенний период, когда естественного корма еще недостаточно, — рассказали в Катон-Карагайском национальном парке.

Такие солонцы посещают разные виды животных. Минеральная подкормка особенно важна в начале весны, когда в горах еще лежит снег, а растительность только начинает появляться.

В нацпарке подчеркивают, что подобная работа проводится ежегодно и помогает поддерживать состояние диких животных в переходный период.

30 марта стало известно, что первые медведи вышли из спячки в Алматинском заповеднике.

