РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Медведи проснулись после зимней спячки в Катон-Карагае

    В Катон-Карагайском природном национальном парке в Восточно-Казахстанской области после зимней спячки медведи проснулись и вышли из берлог, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Одного из косолапых поймала в кадр фотоловушка, установленная лесничими. Камера, размещенная инспектором Жомартом Аманбаевым, зафиксировала животных, пришедших на солонец. Обычно сюда выходят маралы, но на этот раз в кадре появился и бурый медведь, который после зимы начал активно искать пищу.

    Сотрудники нацпарка отмечают, что весенний период — один из самых сложных для диких животных. После длительной спячки и нехватки кормовой базы звери ослаблены и нуждаются в дополнительной подпитке.

    — Мы заранее подготавливаем солонцы и обновляем их после зимы. Это специальные участки, где оставляем соль и минеральные добавки. Они помогают животным быстрее восстановиться, укрепить организм после спячки и пережить весенний период, когда естественного корма еще недостаточно, — рассказали в Катон-Карагайском национальном парке.

    Такие солонцы посещают разные виды животных. Минеральная подкормка особенно важна в начале весны, когда в горах еще лежит снег, а растительность только начинает появляться.

    В нацпарке подчеркивают, что подобная работа проводится ежегодно и помогает поддерживать состояние диких животных в переходный период.

    30 марта стало известно, что первые медведи вышли из спячки в Алматинском заповеднике.

    Ранее мы рассказывали, что в зоопарке Алматы родились краснокнижные медвежата.

    Теги:
    ВКО Катон-Карагай Восточно-Казахстанская область Национальные парки Животные
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
    Сейчас читают