РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:22, 30 Март 2026 | GMT +5

    Первые медведи вышли из спячки в Алматинском заповеднике

    В Алматинском заповеднике бурые медведи просыпаются из зимней спячки с конца февраля по середину марта. В 2026 году фотоловушки зафиксировали их первое появление 13 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК.

    кадр из видео

    Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, на территории заповедника бурые медведи встречаются практически во всех крупных ущельях. Они обитают на высоте 1200–3500 метров над уровнем моря, в смешанных лиственных лесах, хвойных еловых лесах, а также в субальпийском и альпийском поясах.

    — Весной, из-за глубокого снежного покрова в горах, медведи чаще передвигаются по южным склонам, чем по северным. Это связано с тем, что на солнечных склонах снег сходит раньше, и там появляется больше возможностей для поиска корма, — добавили в ведомстве.

    Ранее стало известно, какие дикие животные живут на территории Алматинского заповедника.

    Теги:
    Природа Заповедники Минэкологии и природных ресурсов Животные Алматинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают