Первые медведи вышли из спячки в Алматинском заповеднике
В Алматинском заповеднике бурые медведи просыпаются из зимней спячки с конца февраля по середину марта. В 2026 году фотоловушки зафиксировали их первое появление 13 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК.
Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, на территории заповедника бурые медведи встречаются практически во всех крупных ущельях. Они обитают на высоте 1200–3500 метров над уровнем моря, в смешанных лиственных лесах, хвойных еловых лесах, а также в субальпийском и альпийском поясах.
— Весной, из-за глубокого снежного покрова в горах, медведи чаще передвигаются по южным склонам, чем по северным. Это связано с тем, что на солнечных склонах снег сходит раньше, и там появляется больше возможностей для поиска корма, — добавили в ведомстве.
