Первые медведи вышли из спячки в Алматинском заповеднике

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, на территории заповедника бурые медведи встречаются практически во всех крупных ущельях. Они обитают на высоте 1200–3500 метров над уровнем моря, в смешанных лиственных лесах, хвойных еловых лесах, а также в субальпийском и альпийском поясах.

— Весной, из-за глубокого снежного покрова в горах, медведи чаще передвигаются по южным склонам, чем по северным. Это связано с тем, что на солнечных склонах снег сходит раньше, и там появляется больше возможностей для поиска корма, — добавили в ведомстве.

