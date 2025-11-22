РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:44, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Медуслуги без лицензии: в Жетысу наказали врачей и руководителей

    Прокуратура Каратальского района выявила в медучреждениях области Жетысу массовые случаи оказания услуг без лицензий и сертификатов, нарушения правил вакцинации и привлекла к ответственности 27 должностных лиц, передает агнетство Kazinform.

    Үйде оқитын балалар жәрдемақысыз қалды: Прокуратура тексеріс жүргізді
    Фото: Қарағанды облысы прокуратурасы

    — По акту надзора за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 424, ч.1 ст. 426 и ч.1 ст. 464 КР КоАП 20 лиц, в том числе три руководителя, в числе которых главный врач ЦРБ и его заместители, с наложением административных штрафов на сумму 4 049 960 тенге.

    Кроме того, в рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения, по мерам надзора 4 ответственных лица (заведующие сельских больниц) привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 425 КР КоАП с наложением штрафа на сумму 157 280 тенге, — говорится в сообщении прокуратуры.

    Вместе с тем, защищены права 148 лиц, из них более 100 несовершеннолетних.

    По акту надзора возмещено в бюджет 12,8 млн тенге.

    Ранее в области Жетысу более 9 тысяч гектаров земель включили в лесной фонд.

    Теги:
    Регионы Область Жетысу Медицина Больницы Прокуратура
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
