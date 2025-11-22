Медуслуги без лицензии: в Жетысу наказали врачей и руководителей

— По акту надзора за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 424, ч.1 ст. 426 и ч.1 ст. 464 КР КоАП 20 лиц, в том числе три руководителя, в числе которых главный врач ЦРБ и его заместители, с наложением административных штрафов на сумму 4 049 960 тенге.

Кроме того, в рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения, по мерам надзора 4 ответственных лица (заведующие сельских больниц) привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 425 КР КоАП с наложением штрафа на сумму 157 280 тенге, — говорится в сообщении прокуратуры.