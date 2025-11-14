РУ
    Более 9 тысяч гектаров земель включили в лесной фонд в области Жетысу

    Специализированной природоохранной прокуратурой области Жетысу выявлено свыше 9 тысяч гектаров земель, покрытых лесом и не включенных в государственный лесной фонд, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    лес
    Фото: Pexels

    По акту прокурорского надзора акиматом создана комиссия с участием всех заинтересованных органов, разработана Дорожная карта по включению выявленных участков в состав областного лесного фонда.

    По итогам работы комиссии выявленные 9 412 га земель переведены в состав областного лесного фонда (с включением в состав Алакольского и Уйгентаского лесных хозяйств).

    В прокуратуре напомнили, что Глава государства поручил увеличить лесной фонд страны, поскольку работа в данном направлении является важным шагом на пути к обеспечению экологической стабильности.

    Согласно статьи 51-1 Лесного кодекса, насаждения естественного происхождения на землях иных категорий подлежат включению в состав государственного лесного фонда.

    Летом более 100 гектаров лесного фонда стоимостью 1,3 млрд тенге вернули в Акмолинской области.

