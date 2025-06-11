Медшколу и клинику планируют открыть в кампусе госуниверситета Аризоны в Казахстане

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, визит представителя Cintana Education направлен на обсуждение перспектив реализации совместных проектов в области высшего образования, в частности – создания филиала Arizona State University (ASU, Государственный университет Аризоны) в Казахстане.

В ходе встречи Саясат Нурбек рассказал о проектах, направленных на создание в Казахстане Центрально-Азиатского образовательного хаба, а также о роли филиалов зарубежных университетов.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Были обозначены два ключевых направления предстоящего сотрудничества: запуск совместной образовательной программы между казахстанскими вузами и ASU, а также реализация инфраструктурного проекта по строительству нового кампуса ASU.

Представители Q University проинформировали о текущем статусе ввода в эксплуатацию кампуса ASU в Алматы, а также презентовали концепцию масштабного научно-образовательного проекта «Science City», который планируется реализовать на северо-востоке города. Комплекс будет включать в себя научно-исследовательские центры, образовательные учреждения и инфраструктуру для внедрения инновационных разработок.

Кроме того, Чагры Багчиоглу сообщил о намерении открыть медицинскую школу на базе будущего кампуса и построить современную университетскую клинику, которая будет использоваться для подготовки студентов и практического обучения в сфере здравоохранения.

Напомним, в Казахстане действуют 23 филиала зарубежных университетов. Вузы Казахстана и США запускают три новых исследовательских проекта. Ранее абитуриентам напомнили о важных датах на 2025-2026 учебный год.