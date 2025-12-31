РУ
    22:49, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Медорганизации Астаны будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

    В целях обеспечения доступности и непрерывности медицинской помощи горожанам в период новогодних праздничных дней в медорганизациях столицы организован усиленный режим работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Фото: акимат Астаны

    По данным столичного управления общественного здравоохранения, в Астане функционируют 42 организации первичной медико-санитарной помощи. В амбулаторно-поликлинических организациях утверждены графики дежурств врачей общей практики, педиатров, среднего медицинского персонала, а также дежурных администраторов. В праздничные и выходные дни обеспечен прием пациентов с неотложными состояниями, проведение осмотров, выписка рецептов и продление листов временной нетрудоспособности.

    Фильтр-кабинеты в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00 часов согласно утвержденным графикам. Работа кабинетов неотложной помощи организована в полном объеме.

    Приемные отделения стационаров работают в круглосуточном режиме. Обеспечено дежурство профильных специалистов, среднего медицинского персонала, а также диагностических служб (лаборатория, лучевая диагностика). Сформированы резервные бригады медицинских работников на случай роста обращаемости населения.

    Скорая медицинская помощь и службы экстренного реагирования также работают в штатном круглосуточном режиме. Обеспечено взаимодействие между поликлиниками, приемными покоями стационаров и службой скорой медицинской помощи.

    Контроль за работой медицинских организаций в праздничные дни осуществляется в круглосуточном режиме.

    Динара Жусупбекова
