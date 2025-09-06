РУ
    22:22, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Медцентр «Жезказган»: кардиологический лидер региона и опора здравоохранения Улытау

    В Жезказгане работает один из крупнейших частных медицинских центров страны, который стал ключевым элементом здравоохранения региона. Здесь впервые в истории области провели операции на открытом сердце, а сегодня помощь получают не только сотрудники корпорации «Казахмыс», но и тысячи жителей Жезказгана, Сатпаева и близлежащих районов, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: Корпорация Казахмыс

    Медицинский центр «Жезказган», находящийся под управлением ТОО «Өркендеу Ассистанс», был введён в эксплуатацию в 1997 году и начал работу в 2002-м. Сегодня это крупнейшее частное медучреждение области Улытау, в котором трудятся более 1190 человек, включая около 180 врачей и 600 специалистов среднего звена.

    С 2003 года на базе медцентра действует областной кардиологический центр, созданный в сотрудничестве с управлением здравоохранения. Здесь круглосуточно оказывают помощь пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, выполняют коронарографию и эндоваскулярные операции.

    — На первом месте у нас болезни системы кровообращения. Именно поэтому был заключён меморандум о создании кардиологического центра на базе нашего медучреждения. Сегодня мы выполняем здесь коронарографию и другие высокотехнологичные вмешательства, — рассказал директор ТОО «Медицинский центр Жезказгана» Даурен Аманкулов.

    Фото: Корпорация Казахмыс

    По его словам, в августе этого года впервые в истории региона хирурги центра провели операции на открытом сердце.

    — 6 августа мы сделали первые две операции, а уже 22 августа — ещё две. Это знаковое событие для всей области, — подчеркнул он.

    Проектная мощность центра составляет 300 коек, из них 116 — государственные, финансируемые по линии ОСМС и госдотаций. Здесь работают 14 круглосуточных стационаров и два дневных, а также три поликлиники, которые ежедневно принимают до тысячи человек.

    К медицинскому центру прикреплено порядка 34 тысяч жителей Жезказгана и Сатпаева.

    — Если смотреть в процентном соотношении, то около 55% прикреплённого населения — это горожане, а 45% — сотрудники и пенсионеры корпорации. Однако в стационаре более 70% наших пациентов — это жители области, и лишь около 30% — работники компании, — уточнил Даурен Аманкулов.

    Медцентр располагает приёмным покоем с триаж-системой, семью операционными, реанимацией, отделениями функциональной диагностики (КТ, УЗИ экспертного класса, 3D-томограф), физиотерапии, лабораторией, аптекой и собственной службой скорой помощи.

    Фото: Корпорация Казахмыс

    Особое внимание уделяется восстановительному лечению. В медцентре работает отделение детской реабилитации, а также уникальная для региона кардиологическая программа восстановления.

    — Мы создали коллаборацию с центром доктора Бубновского. На базе нашего стационара действует отделение кинезитерапии, где пациенты проходят реабилитацию по современным методикам. Это даёт отличную динамику в восстановлении здоровья, — отметил руководитель.

    Медицинский центр «Жезказган» занимает площадь 26 тысяч квадратных метров. В его состав также входят 40 здравпунктов промышленной медицины, гостиница на 33 номера, жилой дом на 36 квартир для врачей и собственная котельная.

    Фото: Корпорация Казахмыс

    В октябре 2024 года учреждение получило высшую категорию Национальной аккредитации, став единственным медцентром региона с таким статусом.

    Несмотря на масштабные ресурсы и высокую укомплектованность (95%), существует дефицит кадров, прежде всего врачей общей практики.

    — В среднем зарплата наших врачей составляет порядка 500 тысяч тенге. Мы стремимся создавать условия, чтобы привлечь молодых специалистов и удерживать профессионалов в регионе, — сказал Даурен Аманкулов.

    Сегодня медицинский центр входит в десятку крупнейших частных медучреждений Казахстана и является ведущим звеном системы здравоохранения области Улытау. Он обеспечивает жителям доступ к современным технологиям и высококвалифицированной помощи по месту жительства, снижая необходимость выезда в другие города.

    — Наша задача — сделать так, чтобы жители региона получали качественную медицинскую помощь здесь, в Жезказгане. И шаги, которые мы уже сделали, показывают, что мы движемся в правильном направлении, — подытожил директор центра.

    Напомним, в августе в области Улытау впервые провели открытую операцию на сердце. 

    Теги:
    Здравоохранение Казахмыс Улытауская область Больницы
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
