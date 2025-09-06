Медцентр «Жезказган»: кардиологический лидер региона и опора здравоохранения Улытау

Медицинский центр «Жезказган», находящийся под управлением ТОО «Өркендеу Ассистанс», был введён в эксплуатацию в 1997 году и начал работу в 2002-м. Сегодня это крупнейшее частное медучреждение области Улытау, в котором трудятся более 1190 человек, включая около 180 врачей и 600 специалистов среднего звена.

С 2003 года на базе медцентра действует областной кардиологический центр, созданный в сотрудничестве с управлением здравоохранения. Здесь круглосуточно оказывают помощь пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, выполняют коронарографию и эндоваскулярные операции.

— На первом месте у нас болезни системы кровообращения. Именно поэтому был заключён меморандум о создании кардиологического центра на базе нашего медучреждения. Сегодня мы выполняем здесь коронарографию и другие высокотехнологичные вмешательства, — рассказал директор ТОО «Медицинский центр Жезказгана» Даурен Аманкулов.

Фото: Корпорация Казахмыс

По его словам, в августе этого года впервые в истории региона хирурги центра провели операции на открытом сердце.

— 6 августа мы сделали первые две операции, а уже 22 августа — ещё две. Это знаковое событие для всей области, — подчеркнул он.

Проектная мощность центра составляет 300 коек, из них 116 — государственные, финансируемые по линии ОСМС и госдотаций. Здесь работают 14 круглосуточных стационаров и два дневных, а также три поликлиники, которые ежедневно принимают до тысячи человек.

К медицинскому центру прикреплено порядка 34 тысяч жителей Жезказгана и Сатпаева.

— Если смотреть в процентном соотношении, то около 55% прикреплённого населения — это горожане, а 45% — сотрудники и пенсионеры корпорации. Однако в стационаре более 70% наших пациентов — это жители области, и лишь около 30% — работники компании, — уточнил Даурен Аманкулов.

Медцентр располагает приёмным покоем с триаж-системой, семью операционными, реанимацией, отделениями функциональной диагностики (КТ, УЗИ экспертного класса, 3D-томограф), физиотерапии, лабораторией, аптекой и собственной службой скорой помощи.

Фото: Корпорация Казахмыс

Особое внимание уделяется восстановительному лечению. В медцентре работает отделение детской реабилитации, а также уникальная для региона кардиологическая программа восстановления.

— Мы создали коллаборацию с центром доктора Бубновского. На базе нашего стационара действует отделение кинезитерапии, где пациенты проходят реабилитацию по современным методикам. Это даёт отличную динамику в восстановлении здоровья, — отметил руководитель.

Медицинский центр «Жезказган» занимает площадь 26 тысяч квадратных метров. В его состав также входят 40 здравпунктов промышленной медицины, гостиница на 33 номера, жилой дом на 36 квартир для врачей и собственная котельная.

Фото: Корпорация Казахмыс

В октябре 2024 года учреждение получило высшую категорию Национальной аккредитации, став единственным медцентром региона с таким статусом.

Несмотря на масштабные ресурсы и высокую укомплектованность (95%), существует дефицит кадров, прежде всего врачей общей практики.

— В среднем зарплата наших врачей составляет порядка 500 тысяч тенге. Мы стремимся создавать условия, чтобы привлечь молодых специалистов и удерживать профессионалов в регионе, — сказал Даурен Аманкулов.

Сегодня медицинский центр входит в десятку крупнейших частных медучреждений Казахстана и является ведущим звеном системы здравоохранения области Улытау. Он обеспечивает жителям доступ к современным технологиям и высококвалифицированной помощи по месту жительства, снижая необходимость выезда в другие города.

— Наша задача — сделать так, чтобы жители региона получали качественную медицинскую помощь здесь, в Жезказгане. И шаги, которые мы уже сделали, показывают, что мы движемся в правильном направлении, — подытожил директор центра.

