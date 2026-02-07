Медицинский кампус за 2 млрд долларов построят в Конаеве

Как сообщили в акимате города, для реализации проекта в районе «Жаңа Іле» выделен земельный участок площадью 100 гектаров. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, а начало строительных работ запланировано на текущий год.

Ожидается, что объем инвестиций в строительство кампуса составит 2 млрд долларов, а реализация проекта займет около пяти лет. На его территории планируется возведение общежитий, больницы на 1000 мест, клиник и учебных корпусов. В результате будет создано более 3800 новых рабочих мест.

Отметим, что в 2022 году стало известно, что в Конаеве построят академический городок для подготовки квалифицированных специалистов. В Миннауки сообщали, что алматинские университеты могут там открыть кампус.

Фото: акимат города Конаев

31 августа 2023 года акимат Алматинской области, Министерство науки и высшего образования и некоммерческая организация Qonayev Academic Campus Fund подписали трехсторонний меморандум о строительстве академического городка в Конаеве.

В 2025 году сообщалось, что проект находится на стадии обсуждения с потенциальными инвесторами и планирования. Разработка мастер-плана и проектно-сметной документации должна начаться после завершения всех договоренностей. Согласно прежним планам, строительные работы предполагалось начать в 2026 году и завершить в 2028–2029 годах.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан активно работает над созданием академического хаба при сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами.