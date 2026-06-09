Медицинские отходы незаконно выбросили в ЗКО: Минздрав взял дело на контроль

В Министерстве здравоохранения сообщили, что расследование факта незаконного сброса медицинских отходов, выявленного в Западно-Казахстанской области, находится на особом контроле, передает Kazinform.

Как отметили в Минздраве, после установления факта нарушения были организованы комплексные проверочные мероприятия с участием санитарно-эпидемиологической службы, правоохранительных органов и экологических подразделений.

— В рамках оперативных действий представители ИП «Кемел» в присутствии сотрудников полиции осуществили сбор обнаруженных медицинских отходов общим объемом 144 килограмма. Все материалы изъяты, размещены на территории предприятия и опечатаны в качестве вещественных доказательств. Для оценки возможного воздействия на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическую ситуацию специалистами проведен отбор проб почвы. Лабораторные исследования выполняются по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Одновременно на месте выявленного нарушения и прилегающей территории проведены в полном объеме дезинфекционные работы, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Минздрав РК

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что факты ненадлежащего обращения с медицинскими отходами рассматриваются как серьезное нарушение санитарно-эпидемиологических требований и представляют потенциальную угрозу здоровью населения.

— Материалы проверки переданы в уполномоченные органы для дальнейшей правовой оценки. По итогам расследования виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предварительные результаты лабораторных исследований ожидаются в течение 3–7 дней, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на сельской свалке в Западно-Казахстанской области были обнаружены пробирки с кровью и шприцы.