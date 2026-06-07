Медицинские отходы найдены на сельской свалке в ЗКО

В социальной сети Instagram опубликована видеозапись, на которой сообщается об обнаружении пробирок с кровью и шприцев на территории мусорной свалки села Байконыс Байтерекского района Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила общественный активист Алмагуль Иксанова, опасные медицинские отходы могут стать источником распространения инфекций.

— Мы позвали на место происшествия представителей прокуратуры, попросили принять соответствующие меры. Недалеко от места, где выброшены медицинские отходы, протекает река, — говорит А. Иксанова.

Корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Как сообщили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Байтерекского района, 5 июня на территории свалки села Байконыс были обнаружены медицинские отходы, в том числе использованные шприцы и пробирки с биологическими материалами.

После поступления сообщения специалисты управления вместе с полицией и сотрудниками других заинтересованных государственных органов срочно прибыли на место происшествия. В ходе проверки было подтверждено, что на свалке действительно находились медицинские отходы.

— Материал по данному факту зарегистрирован в полиции. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, привезти отходы могла организация, занимающаяся сбором и утилизацией медицинских отходов. Сейчас указанная территория находится под наблюдением соответствующих органов. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям виновных лиц и приняты меры в соответствии с законодательством РК. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения проверки, — говорится в официальном ответе.

Как уточнили в акимате Байтерекского района, установлен факт незаконной выгрузки отходов автомашиной «ГАЗель» на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на территории Байконысского сельского округа, 4 июня около 23:30.

По сообщению акимата, в ходе проверки указанное лицо было задержано сотрудниками правоохранительных органов во время выгрузки пробирок, использовавшихся для взятия анализов в медицинских и ветеринарных целях, а также других медицинских отходов.

На место происшествия прибыли представители районной прокуратуры и управления санитарно-эпидемиологического контроля, которые провели соответствующую проверку. В настоящее время по данному факту выясняются все обстоятельства, продолжаются следственные действия. Специалистами службы санитарно-эпидемиологического контроля составлен административный протокол.

— По данному делу правоохранительные органы ведут расследование. Ситуация находится на постоянном контроле местных исполнительных органов, — говорится в сообщении районного акимата.

Ранее сообщалось, что в ЗКО произошла утечка сточных вод вблизи очистного сооружения.