    20:23, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Медики Франции вышли на 10-дневную забастовку

    Во Франции врачи частной практики начали забастовку, большая часть клиник в стране будет закрыта. Об этом сообщил президент Французского союза за бесплатную медицину (UFLM) Жером Марти, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: frenchentree.com

    Ж. Марти отметил, что в забастовке принимают участие врачи, в том числе хирурги. Кроме того, бастуют студенты, интерны и другие медработники. По словам главы организации, власти не реагируют на требования представителей отрасли.

    По данным СМИ, медики недовольны мерами, принятыми властями в 2026 году. Они протестуют против ряда мер в бюджете социального обеспечения, в частности, касающихся больничных листов. Власти намерены повысить контроль за больничными листами, а также дать возможность администрации в одностороннем порядке снижать тарифы на некоторые медицинские услуги.

    — Это очень резкий жест, отражающий презрение к нам, поскольку они (власти) посягают на нашу профессиональную независимость и свободу выписывать рецепты, — добавляет Жером Марти.

    Акция протеста врачей продлится 10 дней. Министерство здравоохранения Франции заверило, что приняты меры для обеспечения граждан непрерывной медицинской помощью на фоне эпидемии гриппа. В ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости специалистов будут принуждать к выходу на работу.

    — Очевидно, что будут трудности с доступом к медицинской помощи, — сказал Ж. Марти.

    Президент Французского союза за бесплатную медицину сам также примет участие в забастовке врачей частной практики.

    — Дверь моего кабинета будет закрыта с 5 по 15 января, — заверил Ж.Марти.

    В новом году также возобновляют забастовку сотрудники парижского музея Лувр.

