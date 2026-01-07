Медики Франции вышли на 10-дневную забастовку

Ж. Марти отметил, что в забастовке принимают участие врачи, в том числе хирурги. Кроме того, бастуют студенты, интерны и другие медработники. По словам главы организации, власти не реагируют на требования представителей отрасли.

По данным СМИ, медики недовольны мерами, принятыми властями в 2026 году. Они протестуют против ряда мер в бюджете социального обеспечения, в частности, касающихся больничных листов. Власти намерены повысить контроль за больничными листами, а также дать возможность администрации в одностороннем порядке снижать тарифы на некоторые медицинские услуги.

— Это очень резкий жест, отражающий презрение к нам, поскольку они (власти) посягают на нашу профессиональную независимость и свободу выписывать рецепты, — добавляет Жером Марти.

Акция протеста врачей продлится 10 дней. Министерство здравоохранения Франции заверило, что приняты меры для обеспечения граждан непрерывной медицинской помощью на фоне эпидемии гриппа. В ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости специалистов будут принуждать к выходу на работу.

— Очевидно, что будут трудности с доступом к медицинской помощи, — сказал Ж. Марти.

Президент Французского союза за бесплатную медицину сам также примет участие в забастовке врачей частной практики.

— Дверь моего кабинета будет закрыта с 5 по 15 января, — заверил Ж.Марти.

В новом году также возобновляют забастовку сотрудники парижского музея Лувр.