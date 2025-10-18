Медики Алматы фиксируют рост осложненных форм ветрянки среди детей

По данным директора детской городской клинической инфекционной больницы Ержана Сералина, заболеваемость ветряной оспой в Алматы чаще всего регистрируется среди детей и протекает с осложнениями — поражением центральной нервной системы и дыхательных путей.

За 9 месяцев 2025 года в городе отмечено увеличение заболеваемости ветряной оспой на 38,8%.

— За этот период в городе зарегистрировано 183 случая госпитализации детей с различной степенью тяжести. Повышение числа осложненных форм составило 40,9% по сравнению с прошлым годом, в том числе с поражением центральной нервной системы и дыхательных путей, — отметил Ержан Сералин на совещании в управлении общественного здравоохранения.

Наибольшее количество заболевших приходится на детей дошкольного и младшего школьного возраста — 61,7%. Поскольку вакцинация против ветряной оспы не входит в национальный календарь прививок, формирование коллективного иммунитета происходит только за счет перенесенного заболевания.

Также Ержан Сералин отметил, что с 1 по 14 октября в отделение реанимации и интенсивной терапии поступили 14 детей, в том числе с двусторонней полисегментарной пневмонией, острой кишечной инфекцией, судорожным синдромом и острой дыхательной недостаточностью.

По его словам, часть пациентов поступает в тяжелом состоянии из-за позднего обращения за медицинской помощью — некоторые родители приходят уже на 8–10-е сутки болезни, что усложняет процесс лечения.

