РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:44, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Медики Алматы фиксируют рост осложненных форм ветрянки среди детей

    В Алматы обсудили охват вакцинацией, эпидемиологическую ситуацию и качество лабораторных услуг, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Медики Алматы фиксируют рост осложненных форм ветрянки среди детей
    Фото: freepik.com

    По данным директора детской городской клинической инфекционной больницы Ержана Сералина, заболеваемость ветряной оспой в Алматы чаще всего регистрируется среди детей и протекает с осложнениями — поражением центральной нервной системы и дыхательных путей.

    За 9 месяцев 2025 года в городе отмечено увеличение заболеваемости ветряной оспой на 38,8%.

    — За этот период в городе зарегистрировано 183 случая госпитализации детей с различной степенью тяжести. Повышение числа осложненных форм составило 40,9% по сравнению с прошлым годом, в том числе с поражением центральной нервной системы и дыхательных путей, — отметил Ержан Сералин на совещании в управлении общественного здравоохранения.

    Наибольшее количество заболевших приходится на детей дошкольного и младшего школьного возраста — 61,7%. Поскольку вакцинация против ветряной оспы не входит в национальный календарь прививок, формирование коллективного иммунитета происходит только за счет перенесенного заболевания.

    Также Ержан Сералин отметил, что с 1 по 14 октября в отделение реанимации и интенсивной терапии поступили 14 детей, в том числе с двусторонней полисегментарной пневмонией, острой кишечной инфекцией, судорожным синдромом и острой дыхательной недостаточностью.

    По его словам, часть пациентов поступает в тяжелом состоянии из-за позднего обращения за медицинской помощью — некоторые родители приходят уже на 8–10-е сутки болезни, что усложняет процесс лечения.

    Ранее главный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова рассказала об индексе несъедаемости, особо опасных инфекциях и о том, как санитарно-эпидемиологическая служба контролирует безопасность и здоровье граждан.

    Теги:
    Дети Здоровье Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают