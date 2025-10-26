Медали получили спасшие детей из огня герои в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, медали «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» от имени Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Чингиса Аринова все трое получили из рук начальника ДЧС области Бакытжана Алашова. Также за проявленную отвагу девочке был вручен памятный подарок.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Напомним, отец и сын Ерлан и Мирас Токсанбаевы спасли из горящего дома троих детей и вынесли два газовых баллона. Старшая дочь семьи Злата Черкасская тоже проявила мужество: она первой успела вывести из огня своего младшего брата.

По словам Ерлана Токсанбаева, в тот день они с сыном убирали территорию хозяйства и вдруг увидели дым над соседским домом.

— Побежали туда. Возле дома кричала старшая дочь, что дети находятся в дальней комнате. Мирас начал разбивать стекло в дальнюю комнату, но когда он туда прошел, там никого не было. Потом увидели, что маленькая девочка кричала в другое окно. Начали ломать это окно. Вытащили троих. Старшая лет восьми была на подоконнике. Две маленькие девочки, около шести и четырех лет, были дальше — на кровати. Детей подавал Мирасу, он вынес их на асфальт. Побежали за пледом, и тут раздался первый взрыв баллона, а через какое-то время второй, — рассказал Ерлан Токсанбаев.

Затем мужчины обесточили дом и вынесли еще два газбаллона.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Кстати, 18-летний Мирас учится на четвертом курсе в высшем многопрофильном колледже гражданской защиты. В его жизни это было первое спасение. Как рассказала Злата, она остается сидеть с детьми, когда мама уходит на работу. Было так и в тот злополучный день.

— Меня растолкали младшие братья и сестры, что дым в доме. Я вышла в коридор. Увидела дым, хотела открыть топку, но там был огонь. Я забежала в дом, стала говорить детям, чтобы срочно выходили, но те начали плакать, что не пойдут, потому как не одеты. Потом начала искать самого младшего. Очень боялась, что не найду его. Когда нашла, вывела подальше и вернулась к дому, но в это время уже горел потолок. Побежала к окну, начала стучать и кричать, — вспоминает она.

Сейчас Злата учится в восьмом классе. В будущем девочка собирается поступать в медколледж.

Напомним, ранее сообщалось, что отца и сына, спасших из огня троих детей, собираются наградить в Акмолинской области







