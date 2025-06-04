Мед в Европу: первый казахстанский производитель включен в реестр Евросоюза

ТОО «SUN-BEE ALTAI», расположенное в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, стало первым в стране производителем мёда и другой продукции пчеловодства, включённым в официальный реестр Европейского Союза — Honey and other apiculture products establishments (HON).

Это результат многолетней системной работы Министерства сельского хозяйства РК, Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, а также самого предприятия по приведению производственных процессов в полное соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями и стандартами Европейского Союза.

Возможность экспорта мёда из Казахстана в страны ЕС была официально открыта 12 марта 2025 года после публикации соответствующего постановления Европейской комиссии от 21 февраля 2025 года.

Включение ТОО «SUN-BEE ALTAI» в реестр HON предоставляет предприятию право осуществлять экспорт в страны Европейского Союза, включая Германию, Францию, Италию, Бельгию, Нидерланды, Австрию, Испанию, Польшу, Чехию, Словакию, Словению, Латвию, Литву, Эстонию, Венгрию, Финляндию, Швецию, Данию, Португалию, Грецию, Болгарию, Румынию, Хорватию, Ирландию, Кипр, Люксембург и Мальту.

— Комитет продолжит оказывать поддержку и проводить инспекции предприятий, заинтересованных в выходе на европейский рынок, способствуя дальнейшему развитию экспортного потенциала казахстанской продукции пчеловодства, — отметили в ведомстве.

По данным Европейской комиссии, ЕС способен обеспечить себя медом лишь на 63%. При этом Евросоюз остается вторым по величине производителем меда в мире после Китая, с объемом производства в 286 тыс. тонн.

Согласно информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в тройку крупнейших производителей меда входят: Китай (474 тыс.тонн, 26%), ЕС (286 тыс.тонн, 16%) и Турция (118 тыс.тонн, 6%). Согласно казахстанским статистическим данным, по итогам 2023 года объем производства меда в стране составил 3,9 тысячи тонн. Из них 228 тонн были экспортированы в Китай, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию.

Весной 2024 года мы писали о том, что пчеловоды СКО ищут рынки сбыта своей продукции.