Медовые проблемы: пчеловоды СКО ищут рынки сбыта

Пчеловоды Северо-Казахстанской области готовы увеличить объемы производства меда, но не имеют рынка сбыта. О пользе развития пчеловодства для региона и вариантах решения проблемы корреспонденту агентства Kazinform рассказал председатель Ассоциации пчеловодов региона Олег Гаврилов.

Несколько лет назад в регионе было мало пчеловодов и были в дефиците медоносные травы. Сейчас ситуация кардинально изменилась — кормовой базы для пчел достаточно, производством меда занимаются около 1 тысячи человек, из которых 250 входят в Ассоциацию, но появилась другая проблема — рынок сбыта продукции пчеловодства.

— В регионе стали сеять больше гречихи, эспарцета, рапса, подсолнечника. Есть медоносная база и пчеловоды. Меда стало много, а реализовать его некуда. У крупных пасек есть свои торговые точки, где они продают мед и продукцию пчеловодства. В регионе производят 400 тонн меда. Например, мы на своей пасеке производим 15 тонн и закупаем на других пасеках, реализуем в наших торговых точках. Но и крупные пасеки испытывают сложности. Есть пасечники, у которых 10-15 семей, они готовы расширять пасеку, создавать рабочие места, но нет рынка сбыта, — говорит О. Гаврилов.

Фото из личного архива Олега Гаврилова

В 2010–2012 годах в регионе действовала господдержка: пчеловоды поставляли мед в школы, социальные учреждения и воинские части. Натуральным продуктом заменяли сахар. В школах мед расставляли на столы в розетках, ели его дети, у которых нет аллергии на продукт. О. Гаврилов говорит, что если бы такую программу возродили, то североказахстанские пчеловоды не испытывали бы проблем со сбытом и увеличивали производство.

— Развивалось бы пчеловодство дальше, в регионе стало бы больше пчел. Лучше бы опылялись посевы. Урожайность на полях, где стоят пасеки, повышается на 40% при опылении пчел. Одно из агроформирований даже проводило эксперимент. Многие фермеры помогают нам во всем и просят поставить пасеки возле их полей. Конечно, нужно учитывать, что на полях используются химикаты. Мы выступаем за то, чтобы их меньше применяли. Есть препараты, которые безвредны для пчел. Просим владельцев полей предупреждать нас, чтобы вовремя перевезти улья, — отметил он.

Фото из личного архива Олега Гаврилова

Ассоциация постоянно занимается поиском рынка сбыта меда. О. Гаврилов говорит, что лично пять раз летал в Дубай, налаживал отношения с местными торговыми сетями. Даже заключили меморандум с сетью гипермаркетов Lulu на поставку продукции, но помешала реализовать намерения пандемия коронавируса.

— Две недели назад снова возил наш мед на выставку. Переговоры ведем. Одно из перспективных направлений сбыта, но нужно решить проблемы с логистикой, ветеринарными и другими тонкостями. Например, в ОАЭ пользуется спросом только жидкий мед. Наш же кристаллизуется — это нормальный процесс для натурального продукта. Мед можно распустить на водяной бане. Свойств он не потеряет при этом. Но через пару недель снова начнется процесс кристаллизации. ОАЭ нужны большие объемы меда, для этого нужно увеличивать производство. Кроме того, заинтересовались нашей продукцией и в Китае. Потенциал у нас есть. Сейчас в области производится 400 тонн меда, но можем увеличить объемы и до 4 тысяч тонн, — уверенно говорит пчеловод.

Не лучшим образом влияет на развитие североказахстанского пчеловодства и импорт дешевого меда из соседней России.

— Российский рынок переполнен медом, и продукция в больших количествах поступает к нам. Цена у них за счет большого объема в два раза ниже. Наше пчеловодство может прийти в упадок мгновенно, если пасечники закроют свое производство и будут просто закупать мед в России и здесь перепродавать. Это грозит и сокращением пчел. Соответственно, нет опыления, нет урожая, — сетует О. Гаврилов.

В региональной палате предпринимателей корреспонденту агентства ответили, что о проблеме пасечников знают и стараются помочь.

— Пчеловодам области для дополнительной реализации продукции и пополнения клиентской базы предоставляются торговые места на областных и республиканских ярмарках. Оказывается помощь по продвижению экотуризма. В планах открытие туристической базы, где любой желающий сможет ознакомиться и попробовать на вкус продукцию пчеловодства и пройти SPA-процедуру в апидомике. Это деревянные сооружения, внутри которых можно поспать на пчелах. В планах — внесение этого направления в туристические маршруты области. Отмечу, что на уровне республики принято решение разработать комплексный план по развитию пчеловодства, — сказал начальник отдела агропромышленного комплекса палаты предпринимателей области Ерик Увалиев.

Фото из личного архива Олега Гаврилова

Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев тоже говорит, что пчеловодство в регионе — перспективное направление.

— Имеются все благоприятные природно-климатические условия для развития пчеловодства, позволяющие получать продукцию высокого качества. Кроме меда, можно производить широкий ассортимент продукции пчеловодства: пчелиная обножка, перга, прополис, воск, более 10-ти наименований различной оздоровительной продукции. По предварительным данным, в этом году хозяйства области планируют посеять 235 тысяч га медоносных культур. В том числе 28 тысяч га гречихи, 1,1 тысяч га эспарцета, 80 тысяч га рапса, 126 тысяч га подсолнечника. Есть государственная поддержка. Выделяются субсидии на ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями с нормативом 5 тысяч тенге на одну пчелиную семью. Пчеловоды нашей области не участвуют, так как нет племенных пчеловодческих хозяйств, но это тоже перспективное направление, — сказал М. Мендыбаев.

Пока местные пчеловоды надеются и верят в помощь государства, отрасль продолжает развиваться. Хоть и не так активно, как хотелось бы. Ассоциация пчеловодов в этом году реализует пилотный проект по выдаче пасек в лизинг.

— Проект реализуется по гранту Всемирного банка. Наш регион первый в Казахстане. Набрали 50 человек, которые готовы заниматься пчеловодством. Сейчас проводим обучение, будем помогать на всех этапах. Проект социальный, участвовать в нем могут социально уязвимые слои населения. На четыре года выдается готовая пасека из 10 ульев с пчелопакетами и необходимым инвентарем. Стоимость ее 1,3 млн. Возвращать сумму можно либо в денежном выражении, либо медом. Это хорошие условия. В первый год можно накачать до 1 тонны меда, по 100 кг с одной семьи. Розничная стоимость меда 2,5-3 тысячи тенге за килограмм. Заниматься пчеловодством выгодно, — рассказал О. Гаврилов.

Помимо меда пасека дает еще много полезной продукции: прополис, пергу, пыльцу, воск, маточное молочко, трутневый гомогенат. По словам О. Гаврилова при должном развитии отрасли пчеловоды могут наладить переработку меда. Это дополнительная продукция, рабочие места и повышение занятости североказахстанцев.