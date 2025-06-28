Мечтаю, чтоб флаг Казахстан поднялся еще выше — гимнастка Акмарал Ерекешева

— Акмарал, Вы стали первой казахстанской гимнасткой, выигравшей юниорский чемпионат мира. Помните свои чувства в этот момент?

— Это были невероятные эмоции. Сначала даже не верилось, что всё это по-настоящему. Когда услышала, что я — чемпионка мира, первой мыслью было: «Мы это сделали!» Радость, гордость, волнение — всё сразу. И главное — ощущение, что я не просто выиграла медали, а сделала важный шаг для своей страны. Это был момент счастья, который навсегда останется со мной.

— Расскажите, как начался Ваш путь в гимнастике.

— Меня привела в зал мама, когда мне было всего четыре года. Это было в Астане. Моим тренером с первого дня стала Балгинбаева Меруерт Тулегеновна. С тех пор мы вместе. Она поверила в меня с самого начала, и эта вера никогда не исчезала. Благодаря ей я полюбила гимнастику и научилась работать — по-настоящему, с полной отдачей. Она — мой наставник, учитель, и за все мои успехи я ей бесконечно благодарна.

— Как проходила подготовка к чемпионату мира в Софии?

— Это был очень непростой период. Мы много тренировались, повторяли каждое движение снова и снова. Работали над элементами, поворотами, выразительностью. Иногда было тяжело — уставала, что-то не получалось. Но я знала, ради чего стараюсь. Самое важное — чувствовать поддержку. Мой тренер всегда была рядом, знала, как настроить и помочь собраться. Благодаря ей я вышла на старт с уверенностью.

— Есть ли у Вас мечта, о которой Вы пока не говорили вслух?

— Наверное, теперь уже можно сказать. Я мечтаю, чтобы с каждым моим выступлением флаг Казахстана поднимался всё выше. Хочу радовать страну красивыми, чистыми, достойными выступлениями. И, конечно, мечтаю, чтобы это были не последние мои золотые медали.

— Кто вдохновляет Вас в гимнастике? Есть ли любимая спортсменка?

— Меня вдохновляют многие гимнастки, каждая по-своему. Но особенно близка Дарья Варфоломеев из Германии. Восхищаюсь её техникой, чистотой исполнения и тем, как уверенно она держится на ковре. В её выступлениях чувствуется сила, спокойствие и красота. Стараюсь учиться у неё — и тоже стремлюсь к таким же стабильным, сильным и чистым выступлениям.

— Вспомните самый трудный день в зале. Как удалось справиться?

— Такие дни бывают у каждой гимнастки. Иногда кажется, что ничего не получается и сил совсем нет. В такие моменты особенно важно, кто рядом. Мой тренер всегда знала, как найти правильные слова. Она поддерживала, верила в меня, и это помогало собраться и двигаться дальше. Именно в трудные моменты ты понимаешь, как важна команда и доверие.

— Чем увлекаетесь вне спорта? Что помогает восстановить силы?

— Очень люблю рисовать. Когда беру в руки карандаш или ручку, я успокаиваюсь. Это помогает отвлечься, вдохновиться и просто почувствовать себя собой. Иногда рисую то, что чувствую на ковре, или придумываю образы для выступлений.

— Учёба и спорт — это, наверное, непросто. Как справляетесь?

— Да, совмещать бывает сложно. После тренировок хочется отдохнуть, но я стараюсь не откладывать и всё планировать заранее. Очень помогает поддержка учителей - они понимают, что у меня серьёзные тренировки и соревнования. Главное — верить в себя и стараться каждый день делать хоть маленький шаг вперёд.

— Какой элемент в гимнастике Вам нравится больше всего?

— Мой самый любимый элемент — повороты. Мне нравится их исполнять, особенно когда они получаются легко и точно. Это элемент, в котором я чувствую свободу и силу. Люблю пробовать новые варианты, усложнять и находить в этом красоту.Начало формы

Напомним, триумфатором юниорского чемпионата мира стала казахстанка Акмарал Ерекешева. В её активе два «золота» и одно «серебро». Сначала Ерекешева стала лучшей в упражнениях с мячом. А затем выиграла финал в упражнениях с лентой.