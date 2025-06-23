19:37, 22 Июнь 2025 | GMT +5
Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала историческое «золото» юниорского ЧМ в Болгарии
В Софии (Болгария) стартовал финальный раунд юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальных соревнованиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанка Акмарал Ерекешева, которая пробилась в три финала с первого места, завоевала две награды.
В упражнениях с мячом казахстанка стала победительницей мирового первенства. За свое выступление она получила 26.150 балла.
Также гимнастка завоевала "серебро" в упражнениях с обручем - 26.950.
Золотая награда Ерекешевой стала исторической. Впервые представительница Казахстана победила на ЮЧМ.