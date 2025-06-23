Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала историческое «золото» юниорского ЧМ в Болгарии

Казахстанка Акмарал Ерекешева, которая пробилась в три финала с первого места, завоевала две награды.

В упражнениях с мячом казахстанка стала победительницей мирового первенства. За свое выступление она получила 26.150 балла.

Также гимнастка завоевала "серебро" в упражнениях с обручем - 26.950.

Золотая награда Ерекешевой стала исторической. Впервые представительница Казахстана победила на ЮЧМ.