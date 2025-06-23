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    23:23, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Акмарал Ерекешева принесла Казахстану второе «золото» юниорского ЧМ по художественной гимнастике

    В Софии (Болгария) завершились финальные выступления в индивидуальных соревнованиях в рамках юниорского чемпионата мира. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Акмарал Ерекешева
    Фото: НОК РК

    Триумфатором турнира стала казахстанка Акмарал Ерекешева. Напомним, гимнастка с первого места пробилась в три финала. Причём в каждом из них она попала на пьедестал.

    В её активе два «золота» и одно «серебро». Сначала Ерекешева стала лучшей в упражнениях с мячом. А затем выиграла финал в упражнениях с лентой.

    Второе место она заняла в упражнениях с обручем. Айганым Рысбек показала пятый результат в упражнениях с булавами.

    Стоит отметить, что Акмарал Ерекешева стала первой казахстанкой, кому удалось победить на юниорском чемпионате мира.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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