Акмарал Ерекешева принесла Казахстану второе «золото» юниорского ЧМ по художественной гимнастике

Триумфатором турнира стала казахстанка Акмарал Ерекешева. Напомним, гимнастка с первого места пробилась в три финала. Причём в каждом из них она попала на пьедестал.

В её активе два «золота» и одно «серебро». Сначала Ерекешева стала лучшей в упражнениях с мячом. А затем выиграла финал в упражнениях с лентой.

Второе место она заняла в упражнениях с обручем. Айганым Рысбек показала пятый результат в упражнениях с булавами.

Стоит отметить, что Акмарал Ерекешева стала первой казахстанкой, кому удалось победить на юниорском чемпионате мира.