23:23, 22 Июнь 2025 | GMT +5
Акмарал Ерекешева принесла Казахстану второе «золото» юниорского ЧМ по художественной гимнастике
В Софии (Болгария) завершились финальные выступления в индивидуальных соревнованиях в рамках юниорского чемпионата мира. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Триумфатором турнира стала казахстанка Акмарал Ерекешева. Напомним, гимнастка с первого места пробилась в три финала. Причём в каждом из них она попала на пьедестал.
В её активе два «золота» и одно «серебро». Сначала Ерекешева стала лучшей в упражнениях с мячом. А затем выиграла финал в упражнениях с лентой.
Второе место она заняла в упражнениях с обручем. Айганым Рысбек показала пятый результат в упражнениях с булавами.
Стоит отметить, что Акмарал Ерекешева стала первой казахстанкой, кому удалось победить на юниорском чемпионате мира.