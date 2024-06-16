Мечтал стать хирургом: анестезиолог-реаниматолог из Алматы спас тысячи жизней

Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. К празднику в управлении здравоохранения Алматы рассказали о враче анестезиологе-реаниматологе Багдате Достарбаеве, на счету которого тысячи спасенных жизней, передает корреспондент агентства Kazinform.

Врач Городского перинатального центра № 2 анестезиолог-реаниматолог Багдат Достарбаев в этой сфере уже 13 лет. В 2011 году он окончил Казахстанско-Российский медицинский университет, а затем прошел трехлетнюю резидентуру. Сначала он мечтал стать хирургом, но однажды на практике увидел работу анестезиолога и с тех пор решил посвятить себя этой профессии.

Багдат Достарбаев работает с тяжелыми пациентами и стабилизирует их состояние. По его словам, деятельность анестезиолога-реаниматолога одна из тяжелых, она требует не только глубоких знаний, но и большой выдержки, особенно в роддоме, где он отвечает сразу за двух пациентов — мать и ребенка.

По словам Багдата Достарбаева, работа в акушерстве сильно отличается от общей реанимации, и не каждый анестезиолог решается перейти в эту сферу. За время работы в роддоме ему приходилось сталкиваться с очень сложными случаями.

— Есть женщины, которые к нам поступают в тяжелом состоянии. К примеру, одна пациентка находилась у нас в отделении реанимации 12 дней. К счастью, нам удалось стабилизировать ее состояние, — делится он.

Также успешные результаты были достигнуты в случаях с двумя другими роженицами, попавшими в кому из-за преэклампсии, большой потери крови и отека головного мозга.