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    09:49, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Мечтал стать хирургом: анестезиолог-реаниматолог из Алматы спас тысячи жизней

    анестезиолог-реаниматолог Багдат Достарбаев
    Фото: управление здравоохранения Алматы

    Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. К празднику в управлении здравоохранения Алматы рассказали о враче анестезиологе-реаниматологе Багдате Достарбаеве, на счету которого тысячи спасенных жизней, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Врач Городского перинатального центра № 2 анестезиолог-реаниматолог Багдат Достарбаев в этой сфере уже 13 лет. В 2011 году он окончил Казахстанско-Российский медицинский университет, а затем прошел трехлетнюю резидентуру. Сначала он мечтал стать хирургом, но однажды на практике увидел работу анестезиолога и с тех пор решил посвятить себя этой профессии.

    Багдат Достарбаев работает с тяжелыми пациентами и стабилизирует их состояние. По его словам, деятельность анестезиолога-реаниматолога одна из тяжелых, она требует не только глубоких знаний, но и большой выдержки, особенно в роддоме, где он отвечает сразу за двух пациентов — мать и ребенка.

    По словам Багдата Достарбаева, работа в акушерстве сильно отличается от общей реанимации, и не каждый анестезиолог решается перейти в эту сферу. За время работы в роддоме ему приходилось сталкиваться с очень сложными случаями.

    — Есть женщины, которые к нам поступают в тяжелом состоянии. К примеру, одна пациентка находилась у нас в отделении реанимации 12 дней. К счастью, нам удалось стабилизировать ее состояние, — делится он.

    Также успешные результаты были достигнуты в случаях с двумя другими роженицами, попавшими в кому из-за преэклампсии, большой потери крови и отека головного мозга.

    — Работа анестезиолога-реаниматолога сложна и ответственна, но Багдат Жаханович справляется с ней с честью. Его стремление помогать людям, его профессионализм и человеческое тепло делают его важной частью команды Городского перинатального центра № 2, — отметили в управлении здравоохранения Алматы.

    Теги:
    Здравоохранение Праздник День медицинского работника Больницы Врачи Алматы Благодарность врачам
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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