РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:07, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Меч со статуи Жанны Д’Арк украли в Париже

    Во французской столице задержали мужчину, который украл меч со статуи Жанны Д'Арк на площади Сен-Огюстен, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Францияда криптовалюталық бизнесмендерді ұрлау ісі бойынша күдіктілер қамауға алынды
    Фото: Анадолы

    Очередное происшествие с историческим наследием Франции произошло 2 января наступившего года. Около 10:00 по местному времени некий мужчина взобрался на статую, а затем схватил железный меч.

    Спустя непродолжительное время его задержала полиция. По данным издания, будет проведена экспертиза, чтобы установить психическое состояние подозреваемого.

    — Подозреваемый был взят под стражу в полиции, — пишет Le Parisien.

    Заместитель мэра города по вопросам культурного наследия Карен Тайеб просмотрела записи с камер видеонаблюдения, запечатлевшие события: «Мы видим, как мужчина яростно трясет лошадь, затем забирается на статую и голыми руками ломает меч резким ударом». После этого оружие разлетелось на «несколько кусков».

    Напомним, что в октябре 2025 года в парижском Лувре произошло ограбление. Неизвестные, разбив окна второго этажа, похитили драгоценности из коллекции императора Наполеона Бонапарта и его супруги императрицы Жозефины.

    Теги:
    Франция Мировые новости Кража Памятник
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают