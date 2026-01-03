Меч со статуи Жанны Д’Арк украли в Париже

Очередное происшествие с историческим наследием Франции произошло 2 января наступившего года. Около 10:00 по местному времени некий мужчина взобрался на статую, а затем схватил железный меч.

Спустя непродолжительное время его задержала полиция. По данным издания, будет проведена экспертиза, чтобы установить психическое состояние подозреваемого.

— Подозреваемый был взят под стражу в полиции, — пишет Le Parisien.

Заместитель мэра города по вопросам культурного наследия Карен Тайеб просмотрела записи с камер видеонаблюдения, запечатлевшие события: «Мы видим, как мужчина яростно трясет лошадь, затем забирается на статую и голыми руками ломает меч резким ударом». После этого оружие разлетелось на «несколько кусков».

Напомним, что в октябре 2025 года в парижском Лувре произошло ограбление. Неизвестные, разбив окна второго этажа, похитили драгоценности из коллекции императора Наполеона Бонапарта и его супруги императрицы Жозефины.