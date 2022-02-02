МЧС РК опровергает слухи о крупном степном пожаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям опровергло информацию, распространяемую казахстанцами в мессенжере, о крупном степном пожаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Видео и фотоматериалы, распространившиеся в мессенджере WhatsАpp с формулировкой «Зарегистрирован крупный степной пожар» не соответствуют действительности. На данный момент на территории страны крупных степных пожаров не зарегистрировано», - об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Случай показанный на видео произошел 2021 году в Балхашском районе Алматинской области. Просим не распространять ложную информацию и не будоражить общественность.