МЧС проверило более 226 тысяч домов на пожарную безопасность

Прежде всего акцент сделан на защиту социально уязвимых категорий граждан и многодетных семей. На учет территориальные подразделения МЧС взяли 108 442 жилых дома, в которых проживают представители социально уязвимых слоев граждан, а также 225 599 многодетных семей.

Сначала отопительного периода из пожаров в стране спасли 54 человека, из них 16 детей. При этом, гибели людей из-за отравления угарным газом в результате нарушений требований пожарной безопасности не зарегистрировано.

— В рамках акции активно проводятся профилактические рейды, оказывается помощь в ремонте отопительных систем, электроснабжения, проводится очистка дымоходов от сажи. Все мероприятия сопровождаются разъяснительными беседами и инструктажами. Жителям напоминают правила пожарной безопасности в быту, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день профилактическую работу провели уже в 226 018 домах и проинструктировали более 301 тысячи человек. За время акции около 19 тысяч домов привели в пожаробезопасное состояние и установили 11 259 датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения.

Ранее сообщалось, что число пожаров в Казахстане возросло, но крупных или катастрофических не допущено.