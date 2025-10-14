РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:07, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    МЧС проверило более 226 тысяч домов на пожарную безопасность

    С 15 августа в Казахстане проходят мероприятия по предупреждению пожаров в жилом секторе, снижению числа чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон и повышению уровня противопожарной грамотности среди населения, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    МЧС проверило более 226 тысяч домов на пожарную безопасность
    Фото: МЧС РК

    Прежде всего акцент сделан на защиту социально уязвимых категорий граждан и многодетных семей. На учет территориальные подразделения МЧС взяли 108 442 жилых дома, в которых проживают представители социально уязвимых слоев граждан, а также 225 599 многодетных семей.

    Сначала отопительного периода из пожаров в стране спасли 54 человека, из них 16 детей. При этом, гибели людей из-за отравления угарным газом в результате нарушений требований пожарной безопасности не зарегистрировано.

    — В рамках акции активно проводятся профилактические рейды, оказывается помощь в ремонте отопительных систем, электроснабжения, проводится очистка дымоходов от сажи. Все мероприятия сопровождаются разъяснительными беседами и инструктажами. Жителям напоминают правила пожарной безопасности в быту, — говорится в сообщении.

    На сегодняшний день профилактическую работу провели уже в 226 018 домах и проинструктировали более 301 тысячи человек. За время акции около 19 тысяч домов привели в пожаробезопасное состояние и установили 11 259 датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения.

    Ранее сообщалось, что число пожаров в Казахстане возросло, но крупных или катастрофических не допущено.

    Теги:
    МЧС Пожар Безопасность
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают