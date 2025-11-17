МЧС предупредило жителей Астаны о рисках тонкого льда

— Такая толщина не способна выдержать вес человека. Для безопасного выхода на лед его толщина должна быть не менее 10 см, — говорится в сообщении ведомства.

МЧС просит астанчан не выходить на лед, не убедившись в его прочности.

— Это представляет угрозу вашей жизни. Никогда не отпускайте детей на лед без присмотра взрослых. Также сообщаем, что выход на неокрепший лед влечет меры ответственности согласно статье 412 Кодекса об административных правонарушениях! Берегите себя и своих близких! — подчеркнули спасатели.

