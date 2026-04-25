МЧС Казахстана обновит правила пожарной безопасности
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в ряд ведомственных приказов в сфере гражданской защиты, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ предусматривает редакционную правку отдельных норм в нормативных правовых актах, в том числе в Правилах пожарной безопасности, Уставе службы противопожарной службы, а также в Правилах осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий.
Как отмечается в описании проекта, основная цель изменений — исключение фактов двоякого толкования требований пожарной безопасности, связанных с обеспечением безопасности людей.
Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 14 мая 2026 года.
