Мажилисмен поделился своим опытом и дал советы будущим журналистам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК, лауреат Государственной премии, доктор филологических наук, профессор Сауытбек Абдрахманов выступил с лекцией в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лидерская лекция мажилисмена на тему «Журналист жүгі» (Багаж журналиста) была посвящена его 70-летнему юбилею. В ходе мероприятия организаторы поздравили гостя с праздником, надели ему чапан и вручили диплом. Профессор университета Алия Масалимова зачитала поздравительное письмо ректора вуза Жансеита Туймебаева. Он высоко оценил вклад юбиляра в развитие общества и пожелал успехов в жизни и творчестве.

В рамках мероприятия вниманию собравшихся была представлена также фотовыставка «Сауытбек Абдрахманов: Деятель. Журналист. Редактор», посвященная творчеству талантливого писателя. В экспозиции были представлены книги автора, изданные в разные годы, творческие и исследовательские работы, рассказывающие о его деятельности.

Сауытбек Абдрахманов перед собравшимися студентами факультета журналистики, преподавателями, руководителями средств массовой информации, журналистами и общественными деятелями рассказал о своем творческом пути, преимуществах профессии репортера, поделился своим журналистским опытом, воспоминаниями и интересными историями из жизни. Кроме того, он перечислил основные качества и обязанности журналиста.

«Главное надо быть профессионалом своего дела. Журналист должен уметь писать на любые темы, поднимать актуальные вопросы, проблемы общества, быть мобильным, успевать всегда и везде, оперативно информировать население, уметь монтировать видео, помогать оператору, если он на телевидении, опережать конкурентов. Это все профессионализм», - рассказывает Сауытбек Абдрахманов.

Профессор считает, что журналист – счастливая профессия, поскольку дает очень много возможностей для совершенствования и личностного роста человека, а также путешествовать, коммуницировать и знакомиться с разными людьми.

Спикер также поделился своим видением касательно будущего журналистики. По его словам, в настоящее время блогинг возвел эту профессию на новый уровень. Он считает, что в современном обществе, в век интернета и социальных сетей, надо двигаться в новом направлении.

«Сейчас активно развивается гражданская журналистика. Любой гражданин может снимать на телефон происходящее, «сидя на балконе» и «взорвать сеть». Здесь и монтировать ничего не надо. Главное успеть быстро напечатать пост. В этих условиях ответственность, возложенная на журналистов, возрастает в разы. Но время придет и блоговая журналистика будет развиваться в другом направлении, а профессиональная журналистика все равно возьмет свое», - говорит он.

Отвечая на вопросы студентов, депутат Мажилиса Парламента РК рассказал, что сейчас нужно активно развивать аналитику в журналистике. Особенно в газетах. Также он призвал будущих журналистов много читать, писать, развиваться, любить свою профессию, а главное свою родину. По его словам, он побывал во многих странах мира, но с Казахстаном никакая из них не сравнится.

Сауытбек Абдрахманов в 1975 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «журналистика». Трудовую деятельность начал в 1975 году в качестве корреспондента отдела литературы и искусства газеты «Социалистік Қазақстан». В разные годы работал инструктором Центрального комитета Компартии Казахстана, заведующим сектором культуры, советником Президентского совета Казахской ССР, в Администрации Президента РК, первым заместителем Министра культуры РК, первым вице-президентом республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана», президентом АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан». Также был Министром информации РК, депутатом Мажилиса Парламента РК шестого созыва. С 15 января 2021 года – депутат Мажилиса Парламента РК седьмого созыва, избран Ассамблеей народа Казахстана. Руководитель депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента РК.

Он является автором множества книг на казахском и русском языках, среди которых: «Біздің Пушкин», «Тәуелсіздік шежіресі», «Адамзат күнтізбесі», «Елдік сыны», «Бер бана ат», «Коран и Пушкин», «Төлтума мен төлтума», «Перевод поэзии и поэзия перевода», «Париж. ЮНЕСКО. Әуезов», «Қажылық», «Ертегілер еліндегі екі күн», «Мадридтегі мереке», «Мәңгілік мұрат», «Армысың, Астана!», «Биіктік», авторская антология казахской поэзии XX века в двух томах, книга репортажей «Оседлавший скакуна Казахстан». Он перевел на казахский язык арабский народный роман «Жизнеописание султана аз-Захира Бейбарса», роман В. Гюго «Отверженные».

Имеет почетные звания «Заслуженный работник Казахстана», «Заслуженный деятель Казахстана». Награжден орденом «Барыс» І степени, орденом «Парасат», золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік», «Ревнителю просвещения» Академии Российской словесности. Лауреат премии Президента в области журналистики, международной литературной премии «Алаш». Лауреат Государственной премии Республики Казахстан имени Абая в области литературы и искусства.