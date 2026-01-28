Мажилис рассмотрит два международных соглашения

Депутаты рассмотрят проекты ратификации следующих документов:

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии.

Отметим, что за последние два года между Казахстаном и Китаем было подписано более 90 соглашений, меморандумов и коммерческих документов. В прошлом году во время рабочего визита Председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну в рамках Второго Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай - Центральная Азия» между Казахстаном и китайскими компаниями подписано 58 коммерческих документов на общую сумму свыше $24 млрд.



- Соглашение о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств.

Документ направлен на создание международного механизма совместного реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия на территориях государств-членов ОТГ. Соглашение предусматривает оказание взаимной помощи по запросу пострадавшей стороны, развитие общего потенциала гражданской защиты, а также повышение уровня профессиональной подготовки спасательных подразделений.

В рамках механизма планируется координация спасательных операций, оказание гуманитарной и медицинской помощи, обмен опытом, проведение совместных учений и внедрение единых стандартов подготовки специалистов в сфере чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, предлагается принять в работу новые законопроекты о ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, а также о ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны.