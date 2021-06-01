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    11:45, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Мавзолеи и исторические заповедники реставрируют в Туркестане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил планы по строительству школ и больниц, а также по реставрации исторических заповедников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере здравоохранения будут построены многопрофильная больница на 570 коек (ГЧП), три поликлиники на 500 посещений в смену, станция скорой медицинской помощи, а также Центр материнства и детства. В целях ликвидации 3-х сменных и аварийных школ, а также для уменьшения дефицита ученических мест будут построены 130 новых школ», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Вместе с тем, по его словам, запланировано строительство Назарбаев интеллектуальной школы и школы-интернат «Дарын» с общежитием.

    «Наряду с этим, планируется реставрация мавзолеев, исторических объектов городища Культобе, благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан» в городе Туркестан и другие. Также, будет проведена работа по увеличению охвата граждан занимающихся физической культурой и спортом до 45%. Для этого будут построены теннисный центр, ледовый дворец, конно-спортивный комплекс и другие объекты», - отметил министр.

    «Кроме того, предусмотрены меры, направленные на обеспечение общественного правопорядка региона. В частности, будут построены комплекс зданий и центр оперативного управления Департамента полиции, пожарные депо», - заключил он.


    Теги:
    Здравоохранение Туркестанская область Образование Строительство Общество
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