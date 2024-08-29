Маулен Ашимбаев выступил на международной конференции ЮНЕСКО по инклюзии во Франции

Председатель Сената Парламента, президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев в рамках рабочего визита во Францию выступил на конференции ЮНЕСКО по инклюзии, встретился с генеральным директором организации Одрэ Азуле и президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом, передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Международная конференция была посвящена инклюзии в области инвалидности, применению преобразующего влияния параспорта. В своем выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева, в последние годы эти вопросы приобрели приоритетное значение, став во главу угла проводимых в стране реформ.

В ходе конференции особое внимание уделили проблемам реабилитации людей с инвалидностью, которые нуждаются в комплексном подходе. Приоритеты, как отметил председатель Сената, важно расставлять не только на медицинских аспектах, но и создавать полноценные условия для трудоустройства граждан с инвалидностью, реализации их творческого потенциала, получения качественного образования и активного участия в общественной жизни и госуправлении.

— В Казахстане большое внимание уделяется реализации инклюзивных подходов в государственной политике. Принцип справедливости, лежащий в основе преобразований в Казахстане, проводимых по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, не может быть достигнут без построения инклюзивного общества, обеспечивающего равные возможности для всех. Наша цель — выйти за рамки традиционных благотворительных и исключительно медицинских подходов в решении проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Мы стремимся создать эффективную экосистему, которая поддерживает их адаптацию и интеграцию в общество, — сказал президент Казахстанской Федерации бочча.

В ходе международной конференции также прозвучали выступления Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса и других.

Также Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития паралимпийских видов спорта и обменялись мнениями по этому поводу. Председатель Сената рассказал, какие условия в Казахстане создаются для людей с инвалидностью и развития параспорта.

— В нашей стране около 60 тысяч человек занимаются различными паралимпийскими видами спорта, из них около 1 000 являются членами национальной сборной. Сегодня в нашей стране активно развиваются 19 паралимпийских видов спорта. Наше партнерство с Международным паралимпийским комитетом имеет важное значение для развития паралимпийских видов спорта в Казахстане, — сказал Маулен Ашимбаев.

Усиление многопланового взаимодействия, включая меры по активизации работы с региональным бюро ООН в Алматы, продвижение духовной дипломатии, достижение Целей устойчивого развития и другие, стали ключевыми вопросами в беседе Маулена Ашимбаева с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

— Для меня большая честь по поручению Главы государства возглавлять делегацию Казахстана на 17-х летних Паралимпийских играх. В Казахстане уделяется особое внимание развитию экосистемы параспорта. Наша страна разрабатывает национальные стратегии, в которых параспорту уделяется приоритетное внимание в рамках более широкой политики в сферах спорта и образования. Мы высоко ценим вклад ЮНЕСКО в обеспечение равного доступа к спорту для всех, в частности, в рамках флагманской инициативы Fit for Life sport — Спорт, для жизни, — сказал Маулен Ашимбаев, акцентируя внимание на важности сотрудничества в конкретных сферах.

В свою очередь, Одрэ Азуле выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия и отметила эффективность реализуемых в Казахстане реформ, и изменений, проводимых на законодательном уровне.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственный флаг двум флагоносцам — призеру Азиатских Паралимпийских игр, десятикратному победителю Чемпионата Казахстана Берику Измаганбетову (волейбол сидя) и победителю Чемпионата Казахстана Севде Алиевой (пара пулевая стрельба).

Также первый поток казахстанских паралимпийцев, участвующих в XVII летних Паралимпийских играх, уже отправился в Париж.

Сегодня, 28 августа, пройдет церемония открытия Паралимпийских игр.

Международные соревнования продлятся до 8 сентября. В них примут участие около 4 400 спортсменов из 182 стран, между которыми будет разыграно 549 комплектов медалей.

У национальной сборной Казахстана 33 лицензии по 9 видам спорта: пара легкая атлетика, пара пауэрлифтинг, пара таеквондо, пара настольный теннис, пара плавание, пара дзюдо, пара каноэ, пара пулевая стрельба, волейбол сидя.