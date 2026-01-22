Маулен Ашимбаев высказался о предстоящих задачах депутатов Сената

— Как вам известно, в начале недели под председательством Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева состоялось заседание Национального курултая. По сложившейся традиции, на этом коллегиальном собрании были выдвинуты важные инициативы, влияющие на будущее нашей страны. В их числе прозвучали конкретные предложения, касающиеся конституционной и парламентской реформы. В частности, Президент высказал свое мнение по поводу наименования, структуры и полномочий будущего Парламента. Кроме того, он озвучил предложения, направленные на реформирование общественно-политических и государственных институтов власти. Среди них — новые институты, такие как Народный совет и вице-президент. Таким образом, есть все основания говорить о том, что на Национальном курултае была определена новая конституционная модель Справедливого Казахстана, — отметил М. Ашимбаев на заседании Сената.

По его словам, все инициативы, озвученные на заседании, будут проанализированы специальной комиссией, созданной Указом Президента, которая подготовит пакет соответствующих изменений. Впоследствии данный документ будет вынесен на общенародный референдум.

— Цель инициатив — формирование прочной и справедливой новой политической системы, соответствующей принципу «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство». В свою очередь депутаты Сената, полностью поддерживая инициативы Главы государства, направленные на развитие страны и укрепление Независимости, внесут свой вклад в их продвижение. Также мы своевременно проработаем решения, требующие внесения законодательных поправок. Уверен, что, объединив усилия со всеми заинтересованными сторонами, мы на высоком уровне будем выполнять нашу деятельность на благо страны, — сказал председатель Сената.

Ранее мы писали о том, что выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае стало предметом внимания ведущих мировых СМИ.