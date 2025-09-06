Маулен Ашимбаев: Культура диалога и согласия — ключ к преодолению глобальных вызовов

Как отметил Маулен Ашимбаев, сегодня Съезд лидеров мировых и традиционных религий является одним из действенных инструментов, который позволяет Казахстану вносить свой вклад в безопасность и стабильность в международном сообществе.

— Съезд на сегодняшний день уже доказал, что является эффективной международной площадкой. Более 20 лет Казахстан продвигает эту инициативу. Большой вклад в её формирование и развитие внес наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, который стоял у истоков этого форума. Сегодня с полным основанием мы можем говорить, что Съезд является общепризнанной, узнаваемой и уважаемой площадкой. Сюда едут главные духовные лидеры современного мира, — отметил руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Концептуальным содержанием и серьезным составом запомнился VII Съезд, который состоялся в 2022 году с участием ключевых духовных лидеров современного мира — Папы Римского Франциска (ныне покойного) и Верховного имама Аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба.

— О вкладе Папы Римского Франциска в продвижение идей равенства, защиту прав уязвимых слоев населения, защиту прав человека можно говорить очень много. Большие темы он поднимал, касающиеся взаимоотношений между исламским и христианским миром. Папа Римский Франциск — это тот человек, который внес огромный вклад в сближение исламского и христианского мира. И мы, конечно, помним, как он приехал на VII Съезд, благословил нашу страну, какие добрые слова он сказал о нашей стране, что Казахстан — это страна встреч, где люди слушают друг друга, уважают друг друга во всем своем многообразии. Приезжал на VII Съезд Верховный имам Аль-Азхара — ключевая личность религиозного центра суннитского мира и одного из ключевых центров всего исламского мира, шейх Ахмед ат-Тайеб. Это выдающаяся личность, глубокоуважаемая и почитаемая. Его работы широко известны. На Съезде его тезисы были посвящены важности диалогов в современном мире. Без преувеличения можно сказать, что VII Съезд был уникальным форумом, который способствовал распространению культуры диалога, сближению мировых религий. В этом плане мы ожидаем, что и VIII Съезд будет очень представительным и содержательным, — подчеркнул он.

Говоря о повестке предстоящего форума, Маулен Ашимбаев выделил ряд ключевых проблем современности, над решением которых объединятся духовные лидеры.