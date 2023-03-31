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Маулен Ашимбаев и посол Израиля обсудили развитие партнерства между странами

Малика Сафаргалиева
31 Марта 2023, 15:08
Маулен Ашимбаев и посол Израиля обсудили развитие партнерства между странами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Казахстане Эдвином Ябо Глусманом, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения партнерства между странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената поздравил народ Израиля в лице Эдвина Глусмана с 75-летием Независимости страны и отметил, что Казахстан с Израилем связывают многогранные и прочные партнерские отношения, основанные на дружбе и взаимном доверии.

«Казахстан рассматривает Израиль как важного партнера в развитии «диалога цивилизаций» и обеспечении межкультурного сближения народов мира. Мы благодарны главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Йосефу и главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау за активное участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Работа Съезда направлена на продвижение мира и согласия между народами, развитие межрелигиозного диалога и укрепление нравственных ценностей в современном мире»,- отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената акцентировал внимание собеседника на результатах масштабной политической модернизации, реализуемой в стране по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Посол высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества по всем направлениям. Также стороны отметили важность усиления межпарламентского взаимодействия.


Внешняя политика Казахстана   Сенат   Сотрудничество   Политика   Израиль   Маулен Ашимбаев  
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