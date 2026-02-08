Матрос морской пехоты создает картины о героях истории Казахстана
В Актауском гарнизоне военнослужащий срочной службы десантно-штурмового батальона морской пехоты матрос Бакдаулет Куздибаев совмещает военную службу с творчеством, передает корреспондент Kazinform.
В Министерстве обороны рассказали, что Бакдаулет Куздибаев был призван в Военно-морские силы четыре месяца назад из Атырауской области. Сейчас он служит в должности механика-водителя.
Интерес к рисованию у молодого человека появился еще в детстве. В школьные и студенческие годы он занимался оформлением стендов, плакатов и настенных изображений. Уже во время службы матрос рассказал командирам о своем увлечении и получил поддержку, что позволило ему развивать творческие способности в свободное время.
По словам военнослужащего, его цель — оставить добрый след в родной воинской части, чтобы будущие поколения солдат знали и чтили героев национальной истории.
За время службы Бакдаулет Куздибаев уже создал несколько масштабных художественных работ, посвященных известным батырам и ханам. Одно из них посвятил легендарному полководцу Бауыржану Момышулы.
В гарнизоне отмечают, что пример матроса показывает — даже в условиях строгого армейского распорядка и интенсивной боевой подготовки у военнослужащих остается возможность для творчества и самореализации.
