    18:17, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Матрос морской пехоты создает картины о героях истории Казахстана

    В Актауском гарнизоне военнослужащий срочной службы десантно-штурмового батальона морской пехоты матрос Бакдаулет Куздибаев совмещает военную службу с творчеством, передает корреспондент Kazinform.

    Матрос морской пехоты, Бакдаулет Куздибаев
    Фото: Минобороны РК

    В Министерстве обороны рассказали, что Бакдаулет Куздибаев был призван в Военно-морские силы четыре месяца назад из Атырауской области. Сейчас он служит в должности механика-водителя.

    Интерес к рисованию у молодого человека появился еще в детстве. В школьные и студенческие годы он занимался оформлением стендов, плакатов и настенных изображений. Уже во время службы матрос рассказал командирам о своем увлечении и получил поддержку, что позволило ему развивать творческие способности в свободное время.

    По словам военнослужащего, его цель — оставить добрый след в родной воинской части, чтобы будущие поколения солдат знали и чтили героев национальной истории.

    За время службы Бакдаулет Куздибаев уже создал несколько масштабных художественных работ, посвященных известным батырам и ханам. Одно из них посвятил легендарному полководцу Бауыржану Момышулы.

    Бакдаулет Куздибаев
    Фото: Минобороны РК

    В гарнизоне отмечают, что пример матроса показывает — даже в условиях строгого армейского распорядка и интенсивной боевой подготовки у военнослужащих остается возможность для творчества и самореализации.

    Матрос морской пехоты создает картины о героях истории Казахстана
    Фото: Минобороны РК

    Ранее мы рассказывали, как в казахстанской армии поддерживают контакт солдат с родными.

    Теги:
    Военные Армия Вооруженные силы Минобороны РК История Казахстана Искусство Художники
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
