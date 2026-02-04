Как в казахстанской армии поддерживают контакт солдат с родными

Военнослужащим срочной службы предоставляется возможность регулярно созваниваться с родителями и близкими в установленное распорядком дня время. Особое значение приобрел формат видеосвязи в рамках инициативы Министерства обороны «Отбасымен бейнеқоңырау», которая проводится по выходным и праздничным дням. Такой формат, как отмечают в ведомстве, позволяет солдатам не только услышать родной голос, но и увидеть близких, что особенно важно в первые месяцы службы, когда проходит адаптация к армейскому укладу.

Фото: Минобороны РК

— Три месяца назад, когда только пришел служить, сильно скучал по семье. Но с помощью видеозвонков «Отбасымен бейнеқоңырау» я регулярно поддерживаю связь с родителями, делюсь своими успехами, родители рассказывают о своих, — поделился солдат срочной службы войсковой части 30212 рядовой Абылай Рамазан.

Фото: Минобороны РК

Дополнительным инструментом взаимодействия с семьями стали чаты в WhatsApp, которые созданы в каждой воинской части на уровне подразделений. В них состоят командиры и родители военнослужащих срочной службы.

Фото: Минобороны РК

— Через такие чаты командиры направляют фотографии с занятий по боевой подготовке, спортивных мероприятий, торжественных построений и повседневной жизни подразделений. Это позволяет родным в режиме реального времени видеть, в каких условиях проходит служба их сыновей, и быть уверенными в их благополучии. По мнению военных специалистов, такой формат значительно снижает тревожность родителей и укрепляет доверие к командованию, — рассказали в Минобороны.

Важным элементом открытости армии остаются дни открытых дверей, которые регулярно проводятся во всех воинских частях. Любой родитель может приехать в часть, лично пообщаться с командованием, ознакомиться с условиями проживания, питания и подготовки, а главное, повидаться с сыном. Такой формат особенно востребован среди родителей, которые хотят своими глазами увидеть, как организована служба.

Напомним, что 31 января во всех воинских частях Вооруженных сил Казахстана прошел единый День открытых дверей. Свыше 4000 родителей со всех регионов страны получили возможность посетить воинские части, задать интересующие вопросы и напрямую пообщаться с офицерами и командирами подразделений.

Для тех, кто по объективным причинам не смог приехать в воинскую часть из-за расстояния, занятости или состояния здоровья, предусмотрены альтернативные формы общения. При необходимости родители также могут обратиться напрямую к ответственным должностным лицам и получить разъяснения по всем интересующим вопросам.

Психологический аспект такой коммуникации имеет принципиальное значение. По словам военного психолога, регулярная связь с семьей напрямую влияет на эмоциональное состояние военнослужащих срочной службы.

— Для молодого солдата, особенно в первые месяцы службы, очень важно чувствовать поддержку семьи. Возможность регулярно общаться с родными снижает уровень тревожности, помогает быстрее адаптироваться к новым условиям и формирует чувство внутренней стабильности. Когда солдат знает, что родители спокойны и информированы, это положительно отражается и на его дисциплине, и на мотивации к службе, — отметил начальник управления психологической и военно-социальной работы Департамента воспитательной и идеологической работы МО РК подполковник Арман Калышев.

По словам офицера, сегодня в армии сформирована эффективная система взаимодействия с семьями военнослужащих. Обратная связь и прямой диалог командиров с родителями позволяют солдатам срочной службы оставаться на связи с домом, чувствуя поддержку близких и уверенность в том, что служба проходит в условиях внимания и заботы.

Ранее сообщалось, что в воинских частях Казахстана установят дополнительные видеокамеры с элементами искусственного интеллекта.