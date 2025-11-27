Матч Лиги чемпионов установил рекорд в Семее

Официально подтверждено, что матч 1/8 финала между «Семеем» и польским «Пьястом» вживую посмотрели 4823 болельщика. Это лучший показатель сезона и новый максимум в истории стадиона.

Интерес к матчам продолжает расти. Прежний рекорд — 4760 зрителей на игре плей-офф против «Кайрата» в июне 2025 года продержался недолго, и уже в ноябре был обновлен.

Руководство клуба отмечает, что посещаемость растет благодаря активности фанатов, семейной аудитории и качественной игре, которую команда демонстрирует в этом сезоне. «Абай Арена» стабильно собирает тысячи зрителей, а атмосфера на трибунах становится частью узнаваемого имиджа клуба.

Болельщики не только заполнили трибуны, но и создали мощную поддержку команде на протяжении всей игры. Матч с «Пьястом» завершился ничьей, «Семей» вел со счетом 3:0, но в последние минуты противник сумел вырвать ничью. Впереди матч в Польше, который определит дальнейшее развитие сезона.

В клубе поблагодарили всех, кто пришел на стадион и поддержал команду.

— Каждый раз я говорю, что атмосфера на нашей арене самая лучшая. Выходишь на паркет, и просто мурашки от того, что происходит, — поделился главный тренер клуба Аслан Смаков.

Напомним, что на стадии 1/8 финала футзальной Лигр чемпионов выступают два клуба из Казахстана.