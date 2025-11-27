РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:42, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Матч Лиги чемпионов установил рекорд в Семее

    Матч Лиги чемпионов по футзалу, прошедший в Семее, попал в историю, передает Kazinform.

    Матч Лиги чемпионов установил рекорд в Семее
    Фото: ФК «Семей»

    Официально подтверждено, что матч 1/8 финала между «Семеем» и польским «Пьястом» вживую посмотрели 4823 болельщика. Это лучший показатель сезона и новый максимум в истории стадиона.

    Интерес к матчам продолжает расти. Прежний рекорд — 4760 зрителей на игре плей-офф против «Кайрата» в июне 2025 года продержался недолго, и уже в ноябре был обновлен.

    Руководство клуба отмечает, что посещаемость растет благодаря активности фанатов, семейной аудитории и качественной игре, которую команда демонстрирует в этом сезоне. «Абай Арена» стабильно собирает тысячи зрителей, а атмосфера на трибунах становится частью узнаваемого имиджа клуба.

    Болельщики не только заполнили трибуны, но и создали мощную поддержку команде на протяжении всей игры. Матч с «Пьястом» завершился ничьей, «Семей» вел со счетом 3:0, но в последние минуты противник сумел вырвать ничью. Впереди матч в Польше, который определит дальнейшее развитие сезона.

    В клубе поблагодарили всех, кто пришел на стадион и поддержал команду.

    — Каждый раз я говорю, что атмосфера на нашей арене самая лучшая. Выходишь на паркет, и просто мурашки от того, что происходит, — поделился главный тренер клуба Аслан Смаков.

    Напомним, что на стадии 1/8 финала футзальной Лигр чемпионов выступают два клуба из Казахстана. 

