Матч «Актобе» — «Астана»: КФФ вынесла наказание из-за поведения болельщиков

Премьер-Лига, 13-й тур

«Актобе» — «Астана»

— За неподобающее поведение болельщиков команды, выразившееся в неоднократном скандировании нецензурной брани во время игры и после окончания матча 13 тура Чемпионата между командами «Актобе» — «Астана», в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ДР, согласно приложению № 1 к ДР на ФК «Актобе», наложить штраф в размере 200 МРП, что составляет 786 400 тенге. ФК «Актобе» оплатить штраф до 26 июля 2025 года включительно, - говорится в сообщении.

«Кайрат» — «Кызылжар»

— За опасную грубую игру, выразившуюся в ударе соперника рукой с возможностью сыграть в мяч в матче 13 тура чемпионата между командами «Кайрат» — «Кызылжар», в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 44 ДР игрока команды «Кызылжар» Жангылышбай Тохтара дисквалифицировать на 2 (два) матча. Срок дисквалификации считать с 22 июня 2025 года, - отметили в КФФ.

Премьер-Лига, 25-й тур

«Кайсар» — «Улытау»

— За неподобающее поведение болельщиков команды, выразившееся в оскорблении и бросании пластиковых бутылок в сторону игрока команды «Улытау» Молдакараева Ж., одна из которых попала ему в голову в матче 25 тура Чемпионата между командами «Кайсар» — «Улытау», в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ДР, согласно приложению № 1 к ДР на ФК «Кайсар» наложить штраф в размере 500 МРП, что составляет 1966 000 (один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге. ФК «Кайсар» оплатить штраф до 26 июля 2025 года включительно. Также, за лишение соперника явной возможности забить гол в матче Чемпионата между командами «Кайсар» — «Улытау», в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 ДР игрока команды «Улытау» Мансилия Хосе Карильо дисквалифицировать на 1 (один) матч. Срок дисквалификации считать с 23 июня 2025 года, - вынесли в КФФ.