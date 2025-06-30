КФФ признала наличие договорных матчей в казахстанском футболе
Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров прокомментировал проблему договорных матчей в казахстанском футболе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports24.kz.
— Ничего не слышал о высказываниях Ермухамеда Маулена. Но могу сказать, что никакого давления не было. А по поводу договорных матчей могу сказать, что есть такая организация «Спорт Радар». И по статистике данной организации могу сказать, что Казахстан находится на четвертом месте по договорным матчам по миру. КФФ активно с этим борется, поэтому в словах Ермухамеда есть правда. На данный момент федерация активно борется с проблемой договорных матчей, — заявил глава КФФ.
Ранее спортивный журналист Ермухамед Маулен, занимавший пост представителя КФФ, покинул федерацию после ряда высказываний о казахстанском футболе. Ермухамед Маулен заявил о давлении со стороны.
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