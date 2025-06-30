КФФ признала наличие договорных матчей в казахстанском футболе

— Ничего не слышал о высказываниях Ермухамеда Маулена. Но могу сказать, что никакого давления не было. А по поводу договорных матчей могу сказать, что есть такая организация «Спорт Радар». И по статистике данной организации могу сказать, что Казахстан находится на четвертом месте по договорным матчам по миру. КФФ активно с этим борется, поэтому в словах Ермухамеда есть правда. На данный момент федерация активно борется с проблемой договорных матчей, — заявил глава КФФ.