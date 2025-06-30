РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    КФФ признала наличие договорных матчей в казахстанском футболе

    Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров прокомментировал проблему договорных матчей в казахстанском футболе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports24.kz.

    Футболдан Бірінші лигада «Каспий» турнир кестесіндегі жағдайын жақсартты
    Фото: КФФ

    — Ничего не слышал о высказываниях Ермухамеда Маулена. Но могу сказать, что никакого давления не было. А по поводу договорных матчей могу сказать, что есть такая организация «Спорт Радар». И по статистике данной организации могу сказать, что Казахстан находится на четвертом месте по договорным матчам по миру. КФФ активно с этим борется, поэтому в словах Ермухамеда есть правда. На данный момент федерация активно борется с проблемой договорных матчей, — заявил глава КФФ.

    Ранее спортивный журналист Ермухамед Маулен, занимавший пост представителя КФФ, покинул федерацию после ряда высказываний о казахстанском футболе. Ермухамед Маулен заявил о давлении со стороны.

    Новый закон - другие правила: что будет с казахстанским футболом без легионеров — читайте в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Спорт Футбол
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают