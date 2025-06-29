Новый закон - другие правила: что будет с казахстанским футболом без легионеров

Действительно ли в Казахстане более 200 легионеров?

Разработанный Министерством туризма и спорта законопроект долго находился на обсуждении депутатов и отраслевых специалистов. В апреле Президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации». Новый документ даст возможность эффективно использовать средства в период бюджетного дефицита и поставит точку в критике касательно иностранных спортсменов.

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Иностранные спортсмены, приезжающие в Казахстан, выбирают «натурализацию» или легионерство. Избравшие натурализацию получают казахстанский паспорт, официально становятся гражданами страны. Легионеры сохраняют свое прежнее гражданство, работают по временному договору. Требование о нефинансировании иностранных спортсменов за счет бюджета касается второй категории, то есть это ограничение именно для иностранцев.

Сколько всего легионеров в Казахстане? С этим вопросом мы обратились в Министерство туризма и спорта. По информации ведомства, в командно-игровых клубах числится более 200 иностранных спортсменов.

Помнится, весной этого года вице-министр Серик Жарасбаев приводил похожую статистику.

— Например, если говорить о футболе, в прошлом году в премьер-лиге играли 14 клубов, из 325 футболистов было 149 легионеров, то есть около 50%. В хоккее сейчас 109 легионеров, в других видах спорта меньше. После принятия этого закона финансирование легионеров за счет средств бюджета и квазигосударственного сектора прекратится. Мы это заранее обсудили с федерациями, они обо всем знают, — сказал вице-министр.

Зарплата иностранных спортсменов засекречена

В последни годы среди футбольных клубов стало традицией приглашать спортсменов из-за рубежа. Обычно мы видели одно-двух иностранцев и привыкли к этому, но затем оказалось, что целые футбольные команды состоят из иностранных игроков. И подобное частно можно встретить в мировой практике, но наша модель никаких результатов не дала. У нас играло много иностранных футболистов, но никто из них не смог вывести нашу страну на мировую арену. Напротив, каждый игрок получал миллионные зарплаты, и все расходы на их питание и проезд, проживание легли на государство.

По информации Министерства, в прошлом году 13 футбольных клубов страны получили 27 миллиардов тенге из бюджета. Например, футбольный клуб «Астана» в 2020 году выплатил легионерам 3 574 626 888 тенге, в 2021 году — 3 766 460 266 тенге, в 2022 году — 1 824 428 244 тенге, в 2023 году — 2 168 352 776 тенге. Деньги получали от АО «Самрук-Казына». Это данные только по одному клубу.

Фото: ФК «Астана»

Интересно, что хотя объемы средств, выделенных клубам из государственного бюджета, публиковались в открытых источниках, о реальной зарплате иностранных спортсменов, по большей части, информации не было. Когда мы направляли запрос в Министерство, нам ответили, что «размеры зарплаты легионеров не разглашаются без согласия сторон», добавив, что у них нет полномочий устанавливать определенные ограничения на зарплату иностранных спортсменов.

По словам спортивного журналиста Есея Женисулы, только в последние 5-10 лет зарплата иностранных и казахстанских футболистов стала сравнимой. Ранее огромная разница в зарплате была одной из главных проблем.

Фото: zhasalash.kz

— В первые годы Независимости зарплата иностранных футболистов на рынке труда была в разы выше казахстанских спортсменов. До 2014–2015 годов им назначали очень высокие зарплаты. Постепенно начали проявлять себя наши парни — Бауыржан Исламхан, Асхат Тагыберген, Бахтиер Зайнутдинов, они смогли доказать, что соответствую мировому уровню. К сожалению, в последние годы заметно, что иностранные спортсмены, не показывающие результатов в странах СНГ, получают высокие зарплаты в казахстанских клубах. Это ошибка менеджмента, возможно, что деньги уходят в карманы отдельных лиц, — сказал спикер.

До сих пор иностранным спортсменам выплачивались значительные средства. В их числе зарплата, бонусы, обеспечение. В целом, можно сказать, что расходы не окупились. Не только в футболе, даже в олимпийских видах спорта, получившие наш бюрюзовый паспорт и выступавшие от нашей страны спортсмены впоследствии в большинстве своем вернулись на свою историческую родину. К тому же спортсмены, попавшие в допинговые скандалы, не вернули государству премии и материальные поощрения, звания. Выходит, до принятия закона государство было в проигрыше.

Как будет контролироваться финансирование?

Ранее, как известно, Агентство по противодействию коррупции изобличило клубы, превратившие бюджет в «дойную корову». Депутаты также много раз выступали, требуя отчета за бесконтрольно потраченные деньги. Например, за последние 5 лет 18 футбольным клубам было выделено 200 миллиардов тенге, из них большая часть была израсходована на зарплату легионерам. Были и другие нерациональные траты. Теперь, когда требования изменились, государственные деньги будут на учете. В рамках подписанного Главой государства закона, областные акиматы не смогут выделять футбольным клубам более 1,2 миллиарда тенге в год.

То есть, эпоха дорогих легионеров прошла. Клубы будут жить по средствам, отдавая приоритет отечественным футболистам. Как же иначе, если прежних денег не будет и на бюджет надежды мало. Вероятно, не только на зарплату легионерам, но и на общие расходы команды находить деньги будет нелегко.

Если опираться на прогноз Е. Женисулы, сейчас перед футбольными клубами стоит выбор. Основной и вероятный вариант — сформировать заново составы из отечественных спортсменов. Альтернатива — привлекать спонсоров. Футбольный обозреватель уверен, что будет более распространенным первый вариант.

— В начале этого сезона команда «Кайсар» сосредоточилась на казахстанских игроках. Также поступили клубы «Окжетпес», «Елимай». Такой поворот может, на первых порах, создать трудности и, безусловно, показатели снизятся. Но ясно, что постепенно результаты будут улучшаться. Меня беспокоит лишь то, что эта тенденция замедлит выход казахстанских игроков за рубеж, — сказал Е. Женисулы.

По словам спортивного эксперта Аслана Каженова, в дальнейшем футбольные клубы будут опираться на коммерческие проекты. Особенно вероятно увеличение количества рекламы букмекерских контор и бизнеса. Похоже, что теперь будет усилен контроль в рамках закона.

Фото: Kazinform

— Правительство не будет ставить клубам ограничения по принятию иностранных спортсменов, это нужно понимать. Только на них не будут выделяться деньги. Клубы должны будут покрывать расходы на иностранных спортсменов за счет своих средств или с помощью спонсоров. Сейчас интерес к легионерам со стороны крупных компаний невысокий, по этой причине, думаю, в клубах будет меньше иностранных игроков. Что касается источников финансирования, в Европе давно есть тенденция финансирования спорта с помощью спонсорских компаний. Если мы сможем широко использовать эту систему, можно будет стимулировать спортсменов, не создавая нагрузки на государственный бюджет. В рамках закона есть требования по рекламированию букмекерских контор, уточнены ограничения против лудомании. Если клубы будут придерживаться правил, есть много оснований превратить рекламу в главный источник дохода, — сказал эксперт.

По этому поводу у Е. Женисулы свой прогноз. Будет неудивительно, если клубы, найдя другие источники финансирования, начнут искать различные пути для сохранения легионеров. В том числе, они могут показывать завышенный размер зарплаты казахстанских спортсменов, при этом большую часть этих средств отдавать иностранным игрокам. С учетом этого, обозреватель считает необходимым усилить проверки в рамках закона на предмет сговоров.

Доведя сомнения эксперта до Министерства туризма и спорта, нам удалось получить конкретный ответ. Министерство сообщило, что для профилактики таких рисков будут проводиться специальные проверки.

— Контроль за целевым использованием бюджетных средств спортивными организациями и клубами будет осуществляться уполномоченными органами, — сообщается в ответе Министерства.

Это означает, что государственные органы будут проверять, на что именно тратятся деньги, выделенные на развитие спорта.

Прошло то время, когда государство содержало спортсменов

Общее мнение экспертов сводится к тому, что иностранных спортсменов будет меньше. Если это произойдет, не возникнет ли нехватки профессионалов? Достаточно ли кадров для замены легионеров? Этот вопрос остается открытым. Есть только прогнозы.

По словам Е. Женисулы, хоть ряды легионеров и поредеют, их качество повысится. Футбольные клубы не смогут выбирать каких придется из иностранных спортсменов, только чтобы освоить деньги. Для инвестора и спонсора будет важно, чтобы приглашенный из-за границы футболист показывал результат, то есть будет спрос.

— В 1992 году было поставлено требование о том, чтобы в составке каждого футбольного клуба обязательно были два казахских спортсмена. Тогда в футбол начали играть парни, которые раньше работали на заводах и не касались мяча. Они добились хороших показателей. Значит, со временем адаптируемся. Кроме того, сформировалась сообщество сильных тренеров, они окажут большую помощь. Любое новшество следует вводить принудительно, основы государственности начинаются с таких шагов, — считает эксперт.

По-видимому, Правительство уже решило, куда направить деньги, сэкономленные на легионерах и неэффективных направлениях. Согласно новому закону, теперь деньги будут расходоваться на поддержку местных спортсменов, добившихся побед на Олимпийских, Паралимпийский, Азиатских играх. Будет введена система конкретизирования статуса спортивных федераций, законодательной защиты помощников спортсменов с инвалидностью, ротации в пятлетний срок руководителей спортивных организаций, сократится в три раза количество видов спорта, финансируемых государством. Наряду с этим, есть приоритеты по приобщению детей и подростков к спорту, развитию национальных видов спорта, повышению потенциала спортивной медицины и науки.