Мать, выбросившая детей из окна в Таразе, страдала депрессией - Динара Закиева

По ее словам, медицинская информация о родителях с тяжелыми психическими расстройствами должна быть доступна органам, осуществляющим защиту прав детей. Это позволило бы своевременно выявлять риски и принимать меры для предотвращения подобных случаев.

После происшествия в Таразе региональный уполномоченный по правам ребенка посетил пострадавших детей. Состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное, у девочки состояние остается более тяжелым.

Как отметила Динара Закиева на своей странице в Instagram, у матери детей ранее было диагностировано тяжелое депрессивное состояние, однако курс лечения она до конца не прошла.

При этом, подчеркнула уполномоченная, одной из ключевых проблем в системе профилактики остается медицинская тайна. Органы здравоохранения не информируют органы по защите прав детей о том, что несовершеннолетние проживают с родителями, у которых имеются тяжелые депрессивные состояния или заболевания, связанные с психическим здоровьем. Это существенно осложняет раннее выявление угроз и принятие своевременных решений.

По словам Динары Закиевой, значительное число случаев жестокого обращения и убийств детей связано именно с такими обстоятельствами. Для эффективной профилактики органы, отвечающие за защиту прав детей, должны располагать информацией, позволяющей посещать семьи и вмешиваться при возникновении угрозы.

Она также обратила внимание, что большинство преступлений в отношении детей совершается в семье. По имеющимся данным, 60-70% таких преступлений совершают родители или лица из ближайшего окружения. Выявление подобных рисков остается крайне сложной задачей, поскольку насилие зачастую происходит в домашних условиях, за закрытыми дверями.

В этой связи, подчеркнула Динара Закиева, вопрос доступа к подобной информации требует решения на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что мать выбросила из окна двоих детей в Таразе.