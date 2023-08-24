Мать погибшей в Алматы девочки обратилась к Президенту

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 4 мая 2022 года погибла 16-летняя Адель Аканова. По данным департамента полиции города, она была найдена повешенной во дворе дома, в котором жила. Уголовное дело больше года расследовалось по факту самоубийства, но было закрыто за отсутствием состава преступления. Однако мать Айнагуль Беисова не согласна с версией следователей, она уверена, что ее дочь убили. В деле попытался разобраться корреспондент МИА «Казинформ».



Версия матери погибшей девочки

После прекращения дела Айнагуль Беисова решила публично обратиться к Президенту с просьбой помочь найти и наказать виновных в смерти дочери. Она настаивает на том, чтобы дело передали в МВД для полноценного и объективного расследования.

В своем видеообращении женщина сообщила, все проведенные на сегодняшний день экспертизы свидетельствуют о том, что это было убийство.

«Множественные телесные повреждения, полученные незадолго до смерти, исключают факт самоубийства. Тем более в СМЭ указано, что телесные повреждения нанесены тупым предметом, с заостренным концом. Имеется кровоизлияние в лобную долю головного мозга, что говорит о том, что моя дочь практически не могла стоять на ногах. Она также не могла самостоятельно залезть на забор, размер которого с одной стороны более двух метров, соорудить морской узел, закрепить это на дереве без каких-либо подставок и совершить акт суицида в самом темном углу двора, без искусственного освещения с диагнозом близорукость (миопия) -2,5 на оба глаза. Не было исследовано, что для Адель описанное выше является невыполнимой задачей, так как дочь хрупкая, физически не крепкая и была освобождена от физкультуры», - говорит она на видео.

Женщина добавила, что биологическая экспертиза, которая была проведена в Караганде, нашла следы крови на одежде ее дочери. Однако эти неопровержимые факты не берутся следствием во внимание.

«Не берутся во внимание показания свидетелей, очные ставки со свидетелями, которые утверждают, что мою дочь убивали двое. Они ударили, а затем совершили повешение. Более того, экспертиза с применением дактопленок не нашла ворса от веревки ни на ладонях, ни под ногтями, ни на одежде моей дочери. Сама веревка состояла из восьми слоев и Адель не могла соорудить морской квалифицированный узел, стоя возле бетонного забора в темное время суток и без очков, которые остались дома. Сложилось впечатление, что Адель вышла буквально на пару минут, так как очки носила регулярно, возможно очень торопилась. А без очков была, так как уже легла спать в пижаме. Сама веревка была несколько раз обмотана вокруг. Если бы простой человек, а тем более ребенок хотел совершить суицид, то закрепил бы веревку с помощью узла. Это свидетельствует о том, что люди совершившие преступления имели серьезный опыт», - считает мать Адель.

В своем письме женщина ссылается на бездействие сотрудников правоохранительных органов.

«Следователь должен был провести тщательный осмотр места происшествия. Но место происшествия не было тщательно исследовано, не были изъяты улики. Бетонную стену, по всему периметру которой проходит колючая проволока, не указали, о ней нет ни слова. Я считаю, что это было сделано умышленно, так как эта бетонная стена была очень важна для раскрытия особо тяжкого преступления и ее требовалось исследовать самым тщательным образом, так как именно на нее моя Адель должна была самостоятельно взобраться… Точные замеры всех позиций место преступления делать никто и не планировал. Именно данная бетонная стена огораживает ствол самого дерева, и через данную стену провисает ветка, на которой было обнаружено тело моей несовершеннолетней дочери», - заявила она.

По ее словам, полицейские не допросили жильцов двора, не запрашивали видео с камер в соседних офисах, не произвели подворовой обход.

«Следователи не взяли во внимание допрос соседа, который слышал детский женский, пронзительный крик. Крик длился примерно 3-5 секунд, потом послышался голос: «нееет» и сразу прервался, так как послышался удар о что-то металлическое. Голос был затрудненный, как будто силой закрывали рот. Сосед сильно испугался, подумал, что кого-то убивают. После узнал о гибели моей дочери», - вспоминает женщина.

В подтверждение действий насильственного характера Айнагуль Беисова приводит цитаты из заключения эксперта. Согласно судебно-медицинской экспертизе от 4 мая 2022 года, на теле Акановой обнаружены: «ссадина правой лобной области у границы роста волос, ссадина правой височно-скуловой области лица, ссадина правой щечно-скуловой области лица, ссадина области проекции поверхности правого плечевого сустава, ссадина передней поверхности верхней трети правой голени, три аналогичных кровоподтека на локтевом крае верхней средней трети левого предплечья. Вышеуказанные ссадины образовались незадолго до наступления смерти от удара твердым предметом с заостренным краем».

Кроме того, согласно судебно-биологической экспертизы, обнаружены следы крови на одежде Акановой.

«Следственный эксперимент в рамках комплексной комиссионной судебно-медицинской, медико-криминалистической, ситуационной экспертизы, в котором приняли участие шесть человек, была проведена с грубейшими нарушениями. Ее проводили дважды - ни статисты, ни манекен, ни орудия убийства, ни сезон, ни время суток не соответствовали событиям, в которых погибла моя дочь. Не берется во внимание независимая рецензия Центра экспертизы и оценки, в которой четко указано, что это инсценировка самоповешения с целью сокрытия убийства, и приведены убедительные факты.

Не берутся во внимание показания свидетелей, очные ставки со свидетелями, которые утверждают, что мою дочь убивали двое. Они ударили, а затем совершили повешение. Я не верю в информацию, что не обнаружено ДНК третьих лиц на теле и одежде Адель, эта полностью исключено. Как минимум, должно быть мое ДНК, я делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца Адель», - отметила мать девочки Айнагуль Беисова, которая является врачом.

По ее словам, Адель была светлым и позитивным ребенком, который любил сладкую вату и не знал жестокости.

«У Адель были большие планы на жизнь, мы никогда ни в чем не отказывали ей. Доченька хотела стать физиком-ядерщиком, у нее могло бы быть блестящее будущее, так как Адель – человек редкого ума и уникальной доброты. Я ни на секунду не сомневалась, что моя Адель не могла это сделать. Я не научилась думать и говорить об Адель в прошедшем времени, для меня Адель со мной. Моя основная задача, чтобы дело было справедливо переквалифицировано по статье 99 УК РК (убийство) и чтобы преступники, совершившие страшное зло, были наказаны», - рассказала Айнагуль Беисова.

В своем обращении к Президенту она просит возобновить дело, а расследование передать в руки квалифицированных сотрудников МВД.

Что говорят в департаменте полиции Алматы

Департамент полиции Алматы дело расследовал по статье 105 УК (Доведение до самоубийства). Органом следствия проверены все доводы, в части совершения убийства несовершеннолетней, которые не нашли своего объективного подтверждения и опровержены заключениями судебных экспертиз и допросами свидетелями.

1 июля 2023 года уголовное дело производством прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, принятое решение утверждено прокуратурой Алматы.