Мать и сын утонули в реке в Алматинской области

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, 22 июня в 15:55 в Талгарском районе, в ущелье Маралсай, на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, на реке Талгарка, были начаты поисково-спасательные работы.

— По предварительной информации, женщина 1981 года рождения и ее сын 2015 года рождения прибыли на отдых. Во время пребывания на территории парка по неосторожности они упали в воду и были унесены течением, — уточнили в ведомстве.

22 июня в 18:35 спасателями РОСО МЧС РК из воды было извлечено тело женщины. Поиски ребенка продолжаются вдоль русла реки Талгар. В поисково-спасательной операции задействованы порядка 110 сотрудников и более 20 единиц техники ДЧС, РОСО МЧС РК, ДП, сотрудники национального парка, МИО, волонтеры и добровольцы.

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