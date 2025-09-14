РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:41, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мастер фабрики «Абай»: Сшили куртки для Президента и Димаша Кудайбергена

    В эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly мастер швейной фабрики «Абай» Еркайрат Коянбаев рассказал о самых значимых заказах в своей профессиональной карьере, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мастер фабрики «Абай»: Сшили куртки для Президента и Димаша
    Кадр из видео

    — На нашей фабрике шьют верхнюю одежду, рабочую форму, куртки. Мы шьем спортивную форму для хоккейного клуба «Сарыарка». Сшили куртки и для Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Димаша Кудайбергена. Также выполняли заказ для Айбека Барысова (основатель ТОО «Қазақстан Парамаунт Инжиниринг»). Эти заказы получало наше руководство, а я являюсь главным специалистом цеха кроя одежды, — рассказал Еркайрат Коянбаев.

    По словам мастера, спрос на продукцию фабрики на внутреннем рынке достаточно высокий.

    — Заказов много, отправляем по всему Казахстану через «Казпочту». Через Instagram тоже принимаем заказы. Участвуем в «Kaspi Жұма» и продаем через интернет-магазин, там узнаем мнение покупателей. В основном работаем онлайн, — отметил Еркайрат Коянбаев.

    Он также добавил, что фабрика работает с 1969 года и в советское время была известной. В 2000-х годах она обанкротилась. С 2017 года предприниматель Нурхан Жумабекулы выкупил ее и восстановил работу.

    Ранее сообщалось, что швейные предприятия Карагандинской области будут обеспечены отечественным сырьем и тканями высокого качества. В марте 2024 года при содействии областного акимата был заключен договор о создании межрегионального консорциума с производителями города Шымкента и Туркестанской области. 

    Теги:
    Президент Производство Промышленность Димаш Кудайберген
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
