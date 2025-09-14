Мастер фабрики «Абай»: Сшили куртки для Президента и Димаша Кудайбергена

— На нашей фабрике шьют верхнюю одежду, рабочую форму, куртки. Мы шьем спортивную форму для хоккейного клуба «Сарыарка». Сшили куртки и для Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Димаша Кудайбергена. Также выполняли заказ для Айбека Барысова (основатель ТОО «Қазақстан Парамаунт Инжиниринг»). Эти заказы получало наше руководство, а я являюсь главным специалистом цеха кроя одежды, — рассказал Еркайрат Коянбаев.

По словам мастера, спрос на продукцию фабрики на внутреннем рынке достаточно высокий.

— Заказов много, отправляем по всему Казахстану через «Казпочту». Через Instagram тоже принимаем заказы. Участвуем в «Kaspi Жұма» и продаем через интернет-магазин, там узнаем мнение покупателей. В основном работаем онлайн, — отметил Еркайрат Коянбаев.

Он также добавил, что фабрика работает с 1969 года и в советское время была известной. В 2000-х годах она обанкротилась. С 2017 года предприниматель Нурхан Жумабекулы выкупил ее и восстановил работу.

Ранее сообщалось, что швейные предприятия Карагандинской области будут обеспечены отечественным сырьем и тканями высокого качества. В марте 2024 года при содействии областного акимата был заключен договор о создании межрегионального консорциума с производителями города Шымкента и Туркестанской области.