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Массовый сев в Казахстане начнется в мае

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Апреля 2022, 17:56
Массовый сев в Казахстане начнется в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Весенне-полевые работы уже начаты в южных регионах страны. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос подготовки к весенне-полевым работам находится на постоянном контроле Министерства. Необходимо отметить, что весенне-полевые работы уже начаты в южных регионах нашей страны, а именно в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. На текущий момент уже посеяны культуры на площади 181,2 тысячи гектаров», - сказал Ербол Карашукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Министр проинформировал, что массовый сев в основных зерносеющих регионах ожидается в мае месяце.

«При подготовке к проведению работ будут учитываться погодные явления. Так, одной из важных задач земледелия в республике является проведение мероприятий по накоплению влаги в почве и ее рациональному использованию. Регионами такая работа ведется, снегозадержание в два следа проведено на площади около 3,1 млн. га, что превышает уровень соответствующего периода 2021 года в 2,5 раза», - добавил Ербол Карашукеев.

Как отметил глава Минсельхоза, в настоящее время проводятся работы по закрытию влаги. Только достаточное накопление влаги в почве, по словам министра, может дать хороший урожай.

Минсельхоз   Сельское хозяйство   Регионы Казахстана  
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